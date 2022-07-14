Комплексы по переработке отходов получат господдержку
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Комплексы по переработке отходов получат господдержку

Комплексы по переработке отходов получат господдержку

Площадки, которые объединяют предприятия по переработке отходов, получат статус экотехнопарков и экопромышленных парков и смогут претендовать на государственную поддержку. Такое постановление правительства вступило в силу 14 июля.

Оператором создания пилотных экопромышленных парков и экотехнопарков станет публично-правовая компания «Российский экологический оператор». Первые площадки по переработке отходов появятся в Приморском, Краснодарском, Ставропольском краях, Нижегородской, Новосибирской, Челябинской, Ленинградской и Московской областях. На их строительство будет направлено 10 млрд рублей.

Экотехнопарки и экопромышленные парки будут создаваться для переработки отходов и выпуска различных видов продукции из вторсырья.

«С новым статусом они смогут воспользоваться всеми действующими мерами государственной поддержки индустриальных парков», — ранее отмечал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Среди таких мер поддержки — компенсация части затрат их управляющим компаниям на создание или модернизацию объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также зданий для размещения резидентов.

Создание нового вида парков предусмотрено федеральным проектом «Экономика замкнутого цикла». Основная задача этого проекта — увеличить к 2024 году долю использования вторичных ресурсов в сельском хозяйстве до 25%, в строительстве — до 20%, в промышленности — до 15%, ранее сообщали в кабмине.

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По материалам: pnp.ru

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