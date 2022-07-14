Концерты Андрея Макаревича продолжают отменяться
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Концерты Андрея Макаревича продолжают отменяться

Концерты Андрея Макаревича продолжают отменяться
Певец Андрей Макаревич прокомментировал отмену концертов. В Челябинске, Екатеринбурге, Перми и Тюмени отменены концерты группы «Машина времени». По словам участника музыкального коллектива Андрея Макаревича, проживающего сейчас в Израиле, организаторы отказались от сотрудничества. Один за другим в РФ отменяются осенние концерты рок-группы «Машина времени», лидер которой ранее нелестно отзывался о соотечественниках в соцсетях. Екатеринбург, Пермь, Тюмень и Челябинск отказались принимать Макаревича и его команду. Кроме того, покупка билетов на сайте рок-группы недоступна в Москве, Пензе, Саратове. В 2022 году шоу должно было состояться в нескольких городах России:     Пермь: 19 сентября;     Тюмень: 21 сентября;     Екатеринбург: 23 сентября;     Челябинск: 25 сентября;     Москва: 5 октября;     Пенза: 15 октября;     Саратов: 17 октября.
Андрей Вадимович спокойно воспринял нерадужные новости: «Раз площадка написала, что будет отмена, значит, будет отменен. К сожалению, в Екатеринбурге нас ждать не стоит», — сказал 68-летний музыкант. Агентство по продаже билетов, подтвердившее отмену выступления в Челябинске, не сообщает точные причины происходящего. «Действительно, организаторы приостановили продажу билетов на мероприятие. К сожалению, информацией о причине приостановки мы не располагаем», — прокомментировали в городских зрелищных кассах. Ранее в Волгограде сообщили о том, что зрители покупают билеты на шоу «Машины времени» неохотно — распроданы только бюджетные места на балконе. В партер продано лишь несколько билетов. Напомним, во время анонсирования тура «Машина времени» пообещала россиянам добавить в свою программу не только свежие композиции. Артисты собирались исполнить популярные песни за последние 50 лет. Однако это привлекло лишь ярых фанатов творчества рок-группы сообщает Ura.ru.
# Шоу-бизнес Макаревич Андрей
По материалам: z-aya

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