Кристина Орбакайте показала, как отдыхает с мужем и 10-летней дочкой в Юрмале

51-летняя певица Кристина Орбакайте приехала в Юрмалу с мужем и дочерью навестить Аллу Пугачеву и немного отдохнуть. Кристина Орбакайте уже много лет живет на две страны – Россию и США. Кристина приезжает в Москву работать. Здесь она выступает с концертами, снимается в кино, играет в театре и посещает светские мероприятия. В США Орбакайте проводит время с семьей – мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией. А сейчас артистка с родными находится в Юрмале, в гостях у Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Сегодня певица опубликовала снимок с дочерью. Их вдвоем запечатлели во время прогулки в парке. Кристина позирует в ярком casual-образе: толстовке цвета фуксии, черных брюках, кепке и кроссовках. Клавдия предстала в спортивном костюме с розовым принтом, кепке и кроссовках. В свои 10 лет, Клавдия уже догоняет маму по росту.Кристина также показала, как ее муж развлекается с дочерью в Юрмале. Она запечатлела, как Михаил Земцов и Клавдия катаются на электросамокате.Кстати, Кристина недавно сообщила, что продолжит сниматься в сериале «Тест на беременность». Ради роли она кардинально преобразилась в брюнетку. Орбакайте также презентовала веселый романтичный клип на композицию «Нравишься». Во время съемок артистка перевоплотилась в кокетливую кудрявую даму в наряде для аэробики.