Ксения Бородина попала в больницу за бешеные деньги
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Ксения Бородина попала в больницу за бешеные деньги

Ксения Бородина попала в больницу за бешеные деньги
Ведущая Ксения Бородина была вынуждена обратиться в больницу. В это году летний отдых 39-летней Ксении Бородиной не задался. Телеведущая арендовала виллу в турецком Бодруме, где поселилась с детьми и подругами, но наслаждаться отпуском у звезды «Дома-2» не получается из-за проблем со здоровьем. Практически с самого первого дня знаменитость мучают сильные головные боли, которые не снимают никакие обезболивающие. Чтобы справиться с недомоганием, Бородина перепробовала все известные ей лекарства, обращалась за советом к подписчикам, а потом нашла на курорте остеопата, сделавшего ей массаж. Но Ксении удалось пройти лишь один курс, поэтому особенного эффекта он не произвел. В итоге окончательно измученная болью телеведущая обратилась в местную больницу, где ей сделали МРТ и выписали необходимые лекарства. Правда, удовольствие оказалось не из дешевых: за одно исследование Ксения заплатила 14 тысяч лир (около 50 тысяч рублей).
«Я сходила на МРТ. Мне выписали здесь какие-то лекарства. Про них Дашка Пынзарь писала тоже, говорят, очень клевые. Попробую. Надеюсь, поможет. МРТ результат через три дня, пойду в понедельник. Ненавижу делать МРТ, эти звуки, как в сумасшедшем доме лежишь», — пожаловалась знаменитость. Бородина отметила, что была вынуждена пойти в клинику, чтобы ей поставили точный диагноз, хотя она подозревает, что у нее «зажим в шее»: отсюда тяжесть в голове и боли, которые то накатывают, то отпускают. К счастью, Ксении в отпуске не приходится самой заботиться о дочерях, потому что в поездки она всегда берет няню. Телеведущая рассказала, что у нее две помощницы, которые работают по две недели.  
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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