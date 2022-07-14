Кто настоящий отец дочери Светланы Лободы

Светлана Лобода ни разу не была замужем, но у нее есть две дочери от разных мужчин. Личность отца старшей наследницы всем известна – это танцор и певец Андрей Царь, с которым Лобода несколько лет жила в фактическом браке. От кого Света родила вторую дочку – точно не известно, поэтому поклонники очень интересуются данным вопросом. Но певица информацию скрывает.

Большинство уверено, что отцом малышки стал известный немецкий артист, фронтмен группы «Rammstein», Тилль Линдеманн. Лобода данную информацию никогда не опровергала, но и не подтверждала. В сети есть множество совместных фото, на которых парочка нежно обнимается.

И поклонники верили в роман артистов. Но на днях вышел скандальный выпуск программы «Алена, блин», где ведущая рассказала занимательную историю. Мол, у журналистки есть много друзей в шоу-бизнесе и не только, и вот знакомые рассказали ей, что знают некоего женатого бизнесмена, который встречался с Лободой. И, якобы, именно от этого мужчины артистка родила вторую дочку.

Бизнесмен обещал жениться, но благополучно пропал. И тогда пиарщики Светланы придумали данную историю о романе с немецким певцом. Тем более, что только недавно прошел фестиваль «Жара», где Тилль активно увивался за Светой, они флиртовали и даже ходили в кино.





Оказывается, между пиарщиками Лободы и Линдеманном был заключен контракт. Артист молча соглашался с тем, что у него есть дочка от Светланы (никогда и нигде конкретно данную информацию он не подтверждал, как и сама Света), а за каждый совместный выход с певицей ему платили по 150 тысяч долларов.

Алена в шоке от этой ситуации: от того, что Света всех обманула, что начала свою карьеру с огромной лжи. Но больше женщина удивлена выбором имени для той самой наследницы – девочку Света назвала Тильдой, как бы с намеком, что она является дочерью Тилля.

Чуть позже, уже после выхода на Youtube данного выпуска-разоблачения, пришла информация, что лидер «Rammstein» физически не может быть отцом девочки. Якобы после рождения наследниц в 90-х годах (у Тилля две дочери – 37-летняя Неле и 29-летняя Мария-Луиза), артист сделал себе вазэктомию (мужская стерилизация). То есть иметь детей Линдеманн больше не может.





Светлана не могла не отреагировать на данное «разоблачение». Она, опять же не опровергая и не подтверждая информацию, просто гневно возмущается в сети.

«Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа! – негодует Лобода на личной страничке. - А можно добавить сюда чуток моего любимого сериала «Как избежать наказания за убийство»?».

Подопечную поддерживает и ее продюсер Нателла Крапивина. Она призывает не верить слухам и всячески пытается перевернуть факты, которые вышли-таки наружу. Продюсер считает, что просто за счет Светы хотят пропиариться и сделать карьеру.

«Мое ангельское терпение в последнее время дало крен», - пишет Крапивина.

В любом случае, личность отца Тильды так до сих пор и не установлена. Но поклонники будут и дальше пытаться выведать информацию о своей любимице, а значит, данная тема пока не закрыта.



