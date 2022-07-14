Кто родился 14 июля
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Кто родился 14 июля

Кто родился 14 июля

Валерий Петрович Усатюк (74 года)

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, представляет в верхней палате парламента исполнительный орган государственной власти Республики Хакасия (с ноября 2018 года).

Окончил Иркутский политехнический институт, Новосибирскую высшую партийную школу.

До наделения полномочиями члена Совета Федерации — депутат Совета депутатов города Абакана VI созыва.

В этот день также родились:

Ян Александрович Непомнящий (32 года)

Российский шахматист, гроссмейстер. Научился играть в шахматы в 4,5 года, в 7 лет получил 1-й разряд, через год стал кандидатом в мастера. В юные годы становился победителем российских и международных чемпионатов.

В 2010 году завоевал титул чемпиона Европы, в 2021 году — вице-чемпиона мира. Дважды становился чемпионом России (в 2010 и 2020 годах) и дважды победителем командного чемпионата мира в составе команды России (в 2013 и 2019 годах). Спортивное прозвище «Непо».

Известен в сообществе DotA под ником FrostNova. Увлекается «Что? Где? Когда?».

Пелагея Сергеевна Телегина (36 лет)

Российская певица, основательница и солистка группы «Пелагея». Исполняет русские народные песни, романсы и авторские сочинения, а также этнические песни разных народов.

В девятилетнем возрасте получила предложение участвовать в конкурсе победителей телепрограммы «Утренняя звезда», в котором заняла первое место и получила почетное звание «Лучший исполнитель народной песни в России 1996 года». В интервью французской прессе Галина Вишневская назвала молодую Пелагею «будущим мировой оперной сцены».

11 марта 2020 года Указом Президента РФ Пелагее было присвоено звание «Заслуженная артистка РФ».

Анатолий Константинович Исаев (1932-2016)

Советский футболист, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР.

Выступал в том числе за команды «Салют», «Спартак» (Москва), «Шинник» (Ярославль). В составе «Спартака» провел 10 сезонов, в которых он сыграл 159 игр и забил 54 мяча, выиграл четыре чемпионата (в 1953, 1956, 1958 и 1962 годах) и Кубок СССР (в 1958 году). За сборную СССР провел 16 матчей, во время которых забил шесть голов.

Стал чемпионом Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, где провел три матча и забил четыре гола. В финальном матче против Югославии удар Исаева оказался решающим.

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

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По материалам: pnp.ru

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