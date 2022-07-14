Куда пропала Казьмина

Алиса Казьмина, бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина и мать его дочки Есении, уже много месяцев страдает от аутоиммунного заболевания. Болезнь изуродовала некогда красивую женщину, превратив ее в инвалида – Алиса сильно похудела, нос провалился, а на его месте зияет дыра.

Фолловеры давно поняли, что аутоиммунное заболевание, о котором твердит Алиса, не что иное как сифилис, так как симптомы очень похожи. Вот только нос при этом страдает в самую последнюю очередь, уже на 4 стадии болезни, и в наши дни до такого состояния ни у кого практически не доходит, только у самых падших людей. Как врачи могли пропустить сифилис у молодой женщины и не лечить его – остается загадкой.

В любом случае, чуть позже Алиса и сама подтвердила сифилис. Далее Казьмина начала путаться – то ее намерено заразила мать с бывшим (первым) мужем-бизнесменом, то она подхватила болезнь через капельницы в больнице. В любом случае, неадекватные путающиеся мысли не на шутку напугали пользователей сети. Они отмечали, что Казьмина ведет себя очень странно – обвиняет мать, не отдает ей детей, хотя сама с ними не справляется, и вообще несет в массы какие-то странные мысли.





Недавно Алису заметили на детской площадке и отметили, что она выглядит очень плохо – сильно худая, и уже даже не скрывает дырку вместо носа. А сейчас Алиса вообще пропала. Она оставила-таки девочек своей матери, подчистила соцсети, не отвечает на сообщение подписчиков и даже друзей. До нее не могут ни дописаться, ни дозвониться, а мама от комментариев также отказывается.

Пользователи предполагают, что сейчас Казьмина проходит лечение как раз-таки из-за своего неадекватного поведения. Возможно, это частная или государственная психиатрическая лечебница. А может, она находится на реабилитации или терапии по основной болезни.

В любом случае, Алиса не готова опустить руки и как может борется с болезнью. Ее поклонники постоянно пишут слова поддержки и желают молодой женщине полного восстановления.