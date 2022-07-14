Макс Барских хотел попасть на обложку женского таблоида

Певец Макс Барских получил жесткий отказ. Еще недавно Макс Барских очень хотел, чтобы его фото красовалось на обложке женского глянцевого журнала. PR-директор группы издания The Voice (Cosmopolitan) Никита Мартынов рассказал, что иногда Cosmopolitan помещает на обложку изображения мужчин — в качестве эксперимента. Но это должны быть по-настоящему интересные современному читателю персоны. «Это должен быть человек, созвучный бренду и ценностям аудитории, актуальный в данный момент», — отметил Мартынов. Cosmopolitan — это определенный статус, это престижно — появиться на его обложке, поэтому желающих всегда много. Представители Макса Барских тоже вели переговоры с изданием на эту тему. Но им отказали, и артист повел себя не вполне адекватно. По словам Никиты Мартынова:«Он человек впечатлительный, эмоциональный. И его прямо несло до невозможности. Там были все эти истории: «Да я вообще заезжал, вы были счастливы, что вы могли меня лицезреть, да мне вообще все это было не нужно». На самом деле все это не так, потому что у Макса Барских очень активная PR-команда, и они хотели все, сразу и много на этом рынке. У нас очень много было с ними переговоров, что Макс хочет встать на обложку журнала, где в общем-то появляются женщины». Пиар-директор издания добавил в интервью корреспонденту Телеканала «360»: «Это было бы классно с точки зрения контента, классный слом, это можно было бы красиво снять. Но поняла бы это аудитория широкая, федеральная? Не знаю, мне кажется, разные были бы отзывы».