Макс Барских хотел попасть на обложку женского таблоида
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Макс Барских хотел попасть на обложку женского таблоида

Макс Барских хотел попасть на обложку женского таблоида
Певец Макс Барских получил жесткий отказ. Еще недавно Макс Барских очень хотел, чтобы его фото красовалось на обложке женского глянцевого журнала. PR-директор группы издания The Voice (Cosmopolitan) Никита Мартынов рассказал, что иногда Cosmopolitan помещает на обложку изображения мужчин — в качестве эксперимента. Но это должны быть по-настоящему интересные современному читателю персоны. «Это должен быть человек, созвучный бренду и ценностям аудитории, актуальный в данный момент», — отметил Мартынов. Cosmopolitan — это определенный статус, это престижно — появиться на его обложке, поэтому желающих всегда много. Представители Макса Барских тоже вели переговоры с изданием на эту тему. Но им отказали, и артист повел себя не вполне адекватно. По словам Никиты Мартынова:
«Он человек впечатлительный, эмоциональный. И его прямо несло до невозможности. Там были все эти истории: «Да я вообще заезжал, вы были счастливы, что вы могли меня лицезреть, да мне вообще все это было не нужно». На самом деле все это не так, потому что у Макса Барских очень активная PR-команда, и они хотели все, сразу и много на этом рынке. У нас очень много было с ними переговоров, что Макс хочет встать на обложку журнала, где в общем-то появляются женщины». Пиар-директор издания добавил в интервью корреспонденту Телеканала «360»: «Это было бы классно с точки зрения контента, классный слом, это можно было бы красиво снять. Но поняла бы это аудитория широкая, федеральная? Не знаю, мне кажется, разные были бы отзывы».
# Шоу-бизнес Барских Макс
По материалам: z-aya

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