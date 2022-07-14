Максим Галкин запечатлел подросших детей с дочерью Кристины Орбакайте в Юрмале
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Максим Галкин запечатлел подросших детей с дочерью Кристины Орбакайте в Юрмале

Максим Галкин запечатлел подросших детей с дочерью Кристины Орбакайте в Юрмале
Шоумен Максим Галкин поделился фото своих детей Лизы и Гарри в компании Клавдии Земцовой. Максим Галкин, уехав за границу, долгое время не желал в принципе показывать своих детей подписчикам, которые обеспокоенно спрашивали, куда же пропали наследники. Позже артист все-таки изредка стал делиться личными кадрами.
По какой-то причине на них все чаще можно было увидеть именно сына юмориста Гарри, а вот как выглядит дочь Лиза, многие успели позабыть. Однако на сей раз муж Аллы Пугачевой решил побаловать публику семейными кадрами, на которых Лиза позирует в компании брата, а также дочки Кристины Орбакайте, Клавы Земцовой. Лиза заметно подросла и стала еще больше походить на свою маму Аллу Пугачеву. В свете того, что народная артистка в последнее время является блондинкой, это сходство только усилилось.
Галкин также не упустил случая показать и Аллу Пугачеву на прогулке. Она облачилась в тотал вайт лук. Только на голове у ней красовалась пестрая кепка. Примадонна предстала в задумчивом виде.
Как известно, в Юрмале певица отдыхает уже не первый год и традиционно снимает там виллу «Марта», построенную еще в XIX веке. Особняк отделан деревом и имеет на территории японский сад с водопадом, что особенно привлекает Аллу Борисовну. Однако цена за аренду дома весьма существенная – 100 тысяч евро в месяц. Ходили упорные слухи, что звезда эстрады приобрела эту виллу еще в 2016 году, но люди, близкие к артистке, опровергли эту информацию, объяснив, что такая покупка невыгодна, потому что содержать дом очень дорого.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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