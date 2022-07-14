MATIC вырос на фоне включения Polygon в акселератор Disney
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MATIC вырос на фоне включения Polygon в акселератор Disney

MATIC вырос на фоне включения Polygon в акселератор Disney


Walt Disney Company включила проект блокчейн-решения второго уровня Polygon в программу-акселератор на 2022 год. Токен MATIC за сутки подорожал на 16,8%.



В текущем году программа Disney посвящена технологиям дополненной реальности, NFT и искусственного интеллекта (ИИ).


Участники акселератора получат рекомендации от старшего руководства компании, а также от специального наставника. Демонстрация результатов инициативы пройдет осенью.


"Почти век Disney находится на переднем крае использования технологий для создания развлечений будущего. Disney Accelerator рада быть частью этого наследия, и с нашим последним классом компаний мы с нетерпением ждем возможности подтвердить нашу приверженность инновациям и продолжить дарить волшебные впечатления зрителям и гостям Disney в течение следующих 100 лет", — заявила генеральный менеджер программы Бонни Розен.


В числе других участников инициативы Disney значатся NFT-приложение Flickplay, платформы дополненной реальности Red 6 и Obsess, а также проекты из сферы ИИ Inworld и Lockerverse. 


На фоне новости за последние 24 часа токен Polygon (MATIC) вырос в цене на 16,8%. За неделю актив подорожал почти на 23% и торгуется на уровне около $0,64 (CoinGecko).


Данные: CoinGecko.

Напомним, почти полсотни проектов потерпевшей крах экосистемы Terra начали миграцию в сеть Polygon.

# Экономика disney, polygon, акселератор, новости
По материалам: ForkLog

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