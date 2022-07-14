Медведев оценил решение Евросоюза по транзиту в Калининград
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Медведев оценил решение Евросоюза по транзиту в Калининград

Медведев оценил решение Евросоюза по транзиту в КалининградЗампред Совбеза РФ Медведев назвал «просветом разума» решение ЕС по транзиту в Калининград

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал «просветом разума» решение Европейского союза (ЕС) разрешить транзит в Калининградскую область.

По словам политика, не исключено, что Евросоюз побоялся потерять выгодный транзит по территории России.

Ранее Еврокомиссия признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным, но с рядом условий касательно способа их доставки. В опубликованной инструкции отмечается, что транзит запрещенных товаров автомобильными дорогами не допускается.

Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград 18 июня. Под санкции попал большой перечень товаров — от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита, в ответ на действия Вильнюса.



Реакция Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем Telegram-канале заявил, что рекомендации Еврокомиссии о снятии ограничений на железнодорожный транзит в регион являются только первым шагом, необходимо аналогичное решение по автомобильным перевозкам.

Алиханов также поблагодарил Министерство иностранных дел за достигнутые результат и подчеркнул, что Калининград продолжит добиваться полного снятия ограничений.

Ранее МИД Литвы заявил, что Вильнюс положительно оценивает разъяснения Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининград. В ведомстве отметили, что Литва не может игнорировать позиции и оценки своих стратегических партнеров, а поэтому обязуется следить за тем, чтобы санкции ЕС не нарушались, а Россия не пыталась «злоупотреблять транзитными возможностями».



Оценка МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решение Еврокомиссии по транзиту в Калининград проявлением здравомыслия. Ее комментарий размещен на сайте ведомства.

По словам дипломата, министерство иностранных дел внимательно изучает представленные рекомендации, анализирует их с точки зрения приоритетной задачи — всеобъемлющего жизнеобеспечения Калининградской области.

Захарова добавила, что МИД имеет вопросы по содержанию документа, однако не раскрыла подробности. Она указала, что Россия продолжит мониторинг того, как реализацию шаги Евросоюза на практике.



США не признали транспортную блокаду Калининграда

Госдепартамент США заявил, что блокады Калининграда не существует, поскольку люди и товары могут попадать в регион различными маршрутами, передает РИА Новости.

В Вашингтоне приветствовали действия Литвы по реализации санкций против России, добавили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс посчитал опасными послабления по транзиту товаров в Калининград из России. По его мнению, Москва только усилит давление на Европейский союз.


# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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