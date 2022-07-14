"Может, у них отношения?": Галкина заметили в рижском ресторане на свидании с молодым красавцем
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"Может, у них отношения?": Галкина заметили в рижском ресторане на свидании с молодым красавцем

"Может, у них отношения?": Галкина заметили в рижском ресторане на свидании с молодым красавцем

Сегодня депутат Роман Худяков рассказал, что на Максима Галкина было заведено уголовное дело, по которому комику может грозить 7 лет тюрьмы. Одновременно с этим в Сети появилась информация о свидании супруга Аллы Пугачевой с молодым человеком "женственной наружности".

Как пишут латвийские СМИ, похожего на Максима Галкина мужчину застукали в одном из ресторанов в Латвии, куда он некоторое время назад перебрался из Израиля с супругой.


Компанию российскому артисту составлял миловидный молодой человек, который почти вдвое моложе мужа Аллы Пугачевой.

"Спутник Максима (уж очень похож!) был лет 20–25 на вид, одет как денди, в пиджаке. Аристократичен манерами. Утончен. Даже женственен. Его слегка волнистые светлые волосы спускались до плеч. Общались очень мило", - сообщила некая Анна-Мария в латвийских соцсетях.

По ее словам, оба мужчины были в солнцезащитных очках, явно не желая привлекать внимание публики. 

"Молодой человек знал латышский язык, так как слышала, как говорил на нем с официантом. Может, у них отношения? Или романтичное знакомство, и мы еще застанем новую волну интересных сведений о семействе", - написала женщина.


Пугачева и Галкин сняли одну из самых дорогих вилл в Латвии

Площадь виллы в Юрмале занимает около 2400 квадратных метров и включает в себя восемь комнат, теннисный корт, кинозал, спа-комплекс и сад.

Считается, что вилла "Марта" — одна из самых дорогих в Латвии, и владеет ею местный олигарх Виктор Красовицкий. Телеведущая Алена Жигалова рассказала подробнее о хоромах супругов.

Вилла расположена на второй береговой линии и принадлежит банкиру, который сдает ее в аренду Пугачевой и Галкину круглый год. Аренда их латвийских хором стоит 100 тысяч евро в месяц (почти 6 млн рублей).
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По материалам: uposters.ru

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