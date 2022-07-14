Можно ли пить много кваса каждый день, насколько это безопасно для здоровья

В жару самым популярным напитком становится квас, но можно ли много пить его каждый день, или лучше ограничиться безопасной дозой? Напиток может приносить пользу при разумном употреблении, ведь в нем есть необходимые вещества и витамины. Для отдельной категории лиц с определенными заболеваниями лучше отказаться от кислого напитка.

Можно ли каждый день пить много кваса





О квасе известно было еще в старину, он считался исконно славянским напитком. Он имеет много разновидностей, но традиционным является приготовленный из хлеба и дрожжей. С давних времен сохранились поговорки, где упоминается о квасе, который мог быть чуть ли не единственной едой крестьянина:

«Щи с мясом, а нет — так хлеб с квасом».

Богатые также готовили напиток, но с применением изюма, сахара и других продуктов, которых не было у бедных людей.

К квасу относятся как к обычному напитку, и часто им заменяют употребление воды, что нельзя делать. Желательно каждый день его не употреблять, чтобы не навредить здоровью. Во-первых, его пьют чаще холодным, а в жару можно быстро простудиться таким способом. Во-вторых, процесс брожения вносит изменения в его состав, что не всегда полезно для кишечника.

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Безопасная доза кваса





По мнению специалиста по правильному питанию Екатерины Чокнадий, безопасной дозой кваса можно назвать количество из двух стаканов напитка. Это немалая доза, если учесть, что в его составе есть сахар, поэтому им нельзя запивать еду.

Квас можно употреблять как самостоятельный продукт, поэтому он должен быть употреблен раньше или позже основного приема пищи. Эта особенность может выручить, если наступило чувство голода. Он прекрасно его утолит, при этом не принесет лишних килограммов.

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В чем польза кваса





Как сообщает информационное издание rsute.ru, полезным может быть квас, приготовленный в домашних условиях, когда в нем не будет посторонних продуктов. Для правильного изготовления напитка нужен ржаной хлеб, вода, немного сахара и дрожжей. После нескольких дней брожения он приобретает красивый коричневый цвет и приятную кислинку. Можно вовсе обойтись без сахара, а потом его добавлять отдельно по желанию. В магазинных напитках используется лимонная кислота, консерванты, сахар, и часто его просто газируют, чтобы он напоминал вкус кваса.

Польза кваса:

утоляет жажду;

придает сил;

активизирует процесс пищеварения;

повышает аппетит;

помогает переваривать мясную еду;

стимулирует кислотность желудка. Полезно применять при пониженной желудочной секреции;

за счет витамина С можно использовать как лекарство от цинги и истощения;

убивает вредную среду в кишечнике за счет получившейся молочной кислоты и других кислот;

поддерживает микрофлору кишечника.

В древности считалось, что квас помогает поддерживать мужскую силу, поэтому его дарили молодоженам на свадьбе, чтобы рождались здоровые и крепкие дети. Женщины также получают пользу от кваса. Им можно ополаскивать волосы, чтобы они были здоровыми, а его употребление внутрь помогает похудеть, потому что практически не содержит калорий.

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Там, где есть польза, всегда присутствует и ряд запретов. Это касается и употребления кваса. От него нужно отказаться людям с повышенной кислотностью желудочного сока и тем, кто страдает от вздутия кишечника. Проблемы с почками, особенно если в них есть камни, должны стать предостережением к его употреблению.