"Мы отправимся в ад": Вучич назвал последствия отказа Запада от переговоров с Россией
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"Мы отправимся в ад": Вучич назвал последствия отказа Запада от переговоров с Россией

"Мы отправимся в ад": Вучич назвал последствия отказа Запада от переговоров с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если лидеры западных стран откажутся вести переговоры с Москвой на условиях российского лидера Владимира Путина, то на Земле воцарится ад.

"Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, — а они не намерены, — мы отправимся в ад".

Вучич при этом не уточнил, о каких именно условиях со стороны Москвы идет речь.


Ранее сербский лидер отверг попытки немецкого лидера Олафа Шольца надавить на республику, чтобы та присоединилась к санкциям против России. Кроме того, Вучич констатировал, что над Белградом издеваются те, кто ничего не может сделать России. Сербский президент подчеркнул, что "такой истерики и организованной кампании нападок на одну малую страну давно не видел".

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По материалам: uposters.ru

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