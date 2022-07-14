"Мы отправимся в ад": Вучич назвал последствия отказа Запада от переговоров с Россией

Вадим Карасев

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если лидеры западных стран откажутся вести переговоры с Москвой на условиях российского лидера Владимира Путина, то на Земле воцарится ад.

"Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, — а они не намерены, — мы отправимся в ад".

Вучич при этом не уточнил, о каких именно условиях со стороны Москвы идет речь.

Ранее сербский лидер отверг попытки немецкого лидера Олафа Шольца надавить на республику, чтобы та присоединилась к санкциям против России. Кроме того, Вучич констатировал, что над Белградом издеваются те, кто ничего не может сделать России. Сербский президент подчеркнул, что "такой истерики и организованной кампании нападок на одну малую страну давно не видел".