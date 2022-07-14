На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена Болотова

12 июля на 96-м году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР, ветеран труда, ветеран сцены Областного театра кукол «Аистёнок» Елена Константиновна Болотова. Последние месяцы жизни актриса провела в семье своей дочери Татьяны в городе Байкальске. Прощание с Еленой Болотовой состоится 14 июля с 12:00 до 13:00 по адресу: город Байкальск, микрорайон Южный, 1-й квартал, дом 26а. Об этом сообщает коллектив театра в своей групе «Вконтакте».

Елена Болотова поступила в труппу театра сразу после окончания Великой Отечественной Войны. Там она проработала 40 лет. Даже семейная жизнь сложилась у Елены Константиновны в театре, потому что она была супругой ветерана Великой Отечественной войны, заведующего музыкальной частью театра Михаила Рытикова, ушедшего из жизни в 2004 году. Своё 80-летие она отметила на сцене Иркутского дома актёра, а в 95-летний юбилей её навестил коллектив театра.

«Дорогая Елена Константиновна, покойтесь с миром! А мы будем по мере сил продолжать дело Вашей жизни, чтобы оно жило гораздо дольше, чем память обо всех нас», — написал коллектив театра.