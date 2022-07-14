Наталья Рудова не хочет ложиться на стол хирурга ради большой груди
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Наталья Рудова не хочет ложиться на стол хирурга ради большой груди

Наталья Рудова не хочет ложиться на стол хирурга ради большой груди

Наталья Рудова не хочет ложиться на стол хирурга ради большой груди
39-летняя актриса Наталья Рудова поделилась интимными подробностями. Звезда сериала «Татьянин день» усердно следит за собой. Наталья очень самокритична и всегда стремится к совершенству. Актриса регулярно занимается спортом, в чем ей помогает персональный тренер. Теледива внимательна к своему рациону, выбирает полезные и свежие продукты. Рудова доверяет красоту профессионалам. Однако артистка не настроена на кардинальные перемены во внешности. Так, Наталья отказывается менять размер бюста. Исполнительнице роли в сериале «Универ. Новая общага» не нравятся пышные формы. «Никогда бы не сделала, потому что не люблю большую грудь», — заявила актриса. Она призналась, что любит прокаченную и очень худую фигуру, но считает, что ей такой не быть. Наталья показала кадр сериала и уточнила, что запечатлена намного более стройной. «Мое тело не склонно к растяжкам. Смотрите, какая я худая была. Килограммов на 15 меньше», — пояснила звезда. Поклонники спросили Наталью, почему она не хочет похудеть. Этот вопрос удивил ее. «В смысле не хочу? Я хочу! Но, блин, не получается», — отметила популярная девушка.
Наталья не любит выносить личную жизнь на публику. Исполнительница роли любимой девушки героя Дмитрия Нагиева в комедии «Свингеры» еще не была замужем. Однако артистка не скрывает, что рассматривает только избранников под стать себе. В том числе, по уровню жизни. «Может быть не знаменитым. Не состоятельным быть не может», — сказала уроженка Пахтакора. Эта позиция Рудовой удивила ее подписчиков. У Натальи спросили, почему она встречается только с богатыми. «Извечная тема. Давайте так, если мужчина считает, что он может зарабатывать меньше женщины, и ему зашибись, то это не мой вариант», — объяснила актриса. Она согласилась с тем, что желать обеспеченного спутника жизни рядом с собой абсолютно нормально. Подобной позиции придерживаются и другие звезды российского шоу-бизнеса: Алена Водонаева, Ксения Бородина, Настасья Самбурская. Актриса комедии «Каникулы президента» объяснила, что не хочет обеспечивать мужчин, которые ничего не добились в жизни. Настасья усомнилась в союзах, где мужья распоряжаются деньгами жен.
# Шоу-бизнес Рудова Наталья
По материалам: z-aya

Последние новости

Валя Карнавал метит на место Ольги Бузовой
Валя Карнавал метит на место Ольги Бузовой
Макс Барских хотел попасть на обложку женского таблоида
Макс Барских хотел попасть на обложку женского таблоида
Кристина Орбакайте показала, как отдыхает с мужем и 10-летней дочкой в Юрмале
Кристина Орбакайте показала, как отдыхает с мужем и 10-летней дочкой
Наталья Рудова не хочет ложиться на стол хирурга ради большой груди
Наталья Рудова не хочет ложиться на стол хирурга ради большой груди
Анастасия Макеева продвигает своего мужа
Анастасия Макеева продвигает своего мужа
"Может, у них отношения?": Галкина заметили в рижском ресторане на свидании с молодым красавцем
"Может, у них отношения?": Галкина заметили в рижском
Девушка помогла соседу покрасить подвал и стала подозреваемой в уголовном деле
Девушка помогла соседу покрасить подвал и стала подозреваемой в
Когда похоронят Пьера Нарцисса
Когда похоронят Пьера Нарцисса
В Африке три человека умерли от неизвестной болезни
В Африке три человека умерли от неизвестной болезни
Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после информации о потере сознания: как себя чувствует телеведущий, состояние здоровья
Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после информации о
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена Болотова
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена
За что люди чаще всего ненавидят Раков
За что люди чаще всего ненавидят Раков

Топ на сегодня

Военный эксперт раскрыл украинскую тактику применения РЗСО HIMARS в Донбассе
Военный эксперт раскрыл украинскую тактику применения РЗСО HIMARS в
X-Tina не стареет! Шокирующие образы располневшей Агилеры, которые хочется рассматривать
X-Tina не стареет! Шокирующие образы располневшей Агилеры, которые
Как настроиться на работу: простые методики и советы для решения сложных задач
Как настроиться на работу: простые методики и советы для решения
Rосмический телескоп «Джеймс Уэбб» прислал новые снимки для NASA (3 фото)
Rосмический телескоп «Джеймс Уэбб» прислал новые снимки для NASA (3
STEPN сообщила о квартальной прибыли в $122 млн
STEPN сообщила о квартальной прибыли в $122 млн

Еще по теме

Наталья Рудова рассказала, как сохраняет стройную фигуру
Наталья Рудова рассказала о необычных романах
Лысая и худая Наталья Рудова шокировала фото топлес
Актриса Наталья Рудова засветила обнаженные ягодицы (фото)