Наталья Рудова не хочет ложиться на стол хирурга ради большой груди

39-летняя актриса Наталья Рудова поделилась интимными подробностями. Звезда сериала «Татьянин день» усердно следит за собой. Наталья очень самокритична и всегда стремится к совершенству. Актриса регулярно занимается спортом, в чем ей помогает персональный тренер. Теледива внимательна к своему рациону, выбирает полезные и свежие продукты. Рудова доверяет красоту профессионалам. Однако артистка не настроена на кардинальные перемены во внешности. Так, Наталья отказывается менять размер бюста. Исполнительнице роли в сериале «Универ. Новая общага» не нравятся пышные формы. «Никогда бы не сделала, потому что не люблю большую грудь», — заявила актриса. Она призналась, что любит прокаченную и очень худую фигуру, но считает, что ей такой не быть. Наталья показала кадр сериала и уточнила, что запечатлена намного более стройной. «Мое тело не склонно к растяжкам. Смотрите, какая я худая была. Килограммов на 15 меньше», — пояснила звезда. Поклонники спросили Наталью, почему она не хочет похудеть. Этот вопрос удивил ее. «В смысле не хочу? Я хочу! Но, блин, не получается», — отметила популярная девушка.Наталья не любит выносить личную жизнь на публику. Исполнительница роли любимой девушки героя Дмитрия Нагиева в комедии «Свингеры» еще не была замужем. Однако артистка не скрывает, что рассматривает только избранников под стать себе. В том числе, по уровню жизни. «Может быть не знаменитым. Не состоятельным быть не может», — сказала уроженка Пахтакора. Эта позиция Рудовой удивила ее подписчиков. У Натальи спросили, почему она встречается только с богатыми. «Извечная тема. Давайте так, если мужчина считает, что он может зарабатывать меньше женщины, и ему зашибись, то это не мой вариант», — объяснила актриса. Она согласилась с тем, что желать обеспеченного спутника жизни рядом с собой абсолютно нормально. Подобной позиции придерживаются и другие звезды российского шоу-бизнеса: Алена Водонаева, Ксения Бородина, Настасья Самбурская. Актриса комедии «Каникулы президента» объяснила, что не хочет обеспечивать мужчин, которые ничего не добились в жизни. Настасья усомнилась в союзах, где мужья распоряжаются деньгами жен.