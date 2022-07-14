Назначение опеки над инвалидами хотят упростить

Попечителями могут стать оба родителя и необязательно через суд, считают законодатели

Право быть опекунами совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан хотят предоставить обоим родителям. Законопроект с такими нормами 14 июля планирует рассмотреть Совет при Президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Лишние сложности

Подготовить этот документ председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила на пленарном заседании палаты 1 декабря 2021 года.

Сенатор Елена Шумилова тогда рассказала, что сейчас после того, как ребенок-инвалид достигает совершеннолетия, его родителей вызывают в суд и уже по суду устанавливают, имеют ли право и папа, и мама представлять законные интересы этих детей.

«Они приносят справки о том, что не являются судимыми, о том, что не нуждаются в улучшении жилищных условий, и прочие документы. Получается, что после 18-летия детей-инвалидов только один из родителей может представлять их интересы — папа или мама», — отметила сенатор. Спикер Совета Федерации поручила Елене Шумиловой подготовить поправку в закон, которая поможет изменить такое положение дел.

При этом права и обязанности при таком попечительстве будут устанавливаться отдельным соглашением, достигнутым между родителями подопечного, следует из законопроекта.





Обойтись без суда

Присвоение статуса опекуна второму родителю через суд — это всегда долгая процедура, поэтому необходимо, чтобы принимать такие решение можно было на уровне опеки и попечительства, отметил в разговоре с «Парламентской газетой» соавтор законопроекта, заместитель председателя Комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Михаил Терентьев («Единая Россия»).

Так, по словам депутата, уже бывали ситуации, когда опекунство закрепляли за одним родителем, а этот родитель попадал в больницу. В результате все необходимые решения по подопечному принять было невозможно. Также случается, что подопечный едет, например, в санаторий не с тем родителем, который у него определен как опекун.

«Именно с этим связана идея нашего законопроекта. Вопрос с закреплением второго опекуна за недееспособным человеком должен решаться не исключительно в судебном порядке, а через органы опеки», — уверен парламентарий.