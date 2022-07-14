Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после информации о потере сознания: как себя чувствует телеведущий, состояние здоровья
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после информации о потере сознания: как себя чувствует телеведущий, состояние здоровья

Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после информации о потере сознания: как себя чувствует телеведущий, состояние здоровья

Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после информации о потере сознания: как себя чувствует телеведущий, состояние здоровья

На днях в СМИ появилась тревожная новость, что знаменитый телеведущий Николай Дроздов потерял сознание во время записи подкаста. Об этом в своем телеграм-канале сообщила другая телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на собственные источники в экстренных службах. Блогер утверждала, что Дроздову пришлось вызывать скорую.


Николай Николаевич поспешил успокоить общественность. Он дал небольшое интервью изданию Prozvezd.info, в котором объяснил, что произошло на самом деле. Дроздов утверждает, что информация о потере сознания не соответствует действительности. Проще говоря, фейк.


На самом деле Дроздов решил немного отдохнуть в перерыве между съемками. По слова Николая Николаевича, ему хватает 15-20 минут сна, чтобы восстановить силы. Он называет это «собачьим» сном и периодически делает так. Съемочная группа, увидев Дроздова в таком состоянии, испугалась за здоровье 85-летнего мужчины. Не разобравшись в ситуации, команда вызвала бригаду «скорой», которая дежурила возле телестудии.



Также Николай Николаевич поделился своими планами на ближайшее будущее. Он рассказал журналистам издания, что хочет посетить своего друга в Крыму. По словам Дроздова, Константин Мирошник регулярно приглашает его в гости, и в этот раз телеведущий намерен воспользоваться предложением.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

Последние новости

Девушка помогла соседу покрасить подвал и стала подозреваемой в уголовном деле
Девушка помогла соседу покрасить подвал и стала подозреваемой в
Когда похоронят Пьера Нарцисса
Когда похоронят Пьера Нарцисса
В Африке три человека умерли от неизвестной болезни
В Африке три человека умерли от неизвестной болезни
Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после информации о потере сознания: как себя чувствует телеведущий, состояние здоровья
Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после информации о
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена Болотова
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена
За что люди чаще всего ненавидят Раков
За что люди чаще всего ненавидят Раков
Объем венчурного финансирования в криптоиндустрии упал до минимума за год
Объем венчурного финансирования в криптоиндустрии упал до минимума за
Николайчук пошёл по стопам Александра Задойнова
Николайчук пошёл по стопам Александра Задойнова
Можно ли пить много кваса каждый день, насколько это безопасно для здоровья
Можно ли пить много кваса каждый день, насколько это безопасно для
Центробанк рассказал о новом способе мошенничества в сети
Центробанк рассказал о новом способе мошенничества в сети
Еврокомиссия сняла ограничения на железнодорожный транзит в Калининград
Еврокомиссия сняла ограничения на железнодорожный транзит в
Уровень инфляции в России замедлился
Уровень инфляции в России замедлился

Топ на сегодня

Военный эксперт раскрыл украинскую тактику применения РЗСО HIMARS в Донбассе
Военный эксперт раскрыл украинскую тактику применения РЗСО HIMARS в
X-Tina не стареет! Шокирующие образы располневшей Агилеры, которые хочется рассматривать
X-Tina не стареет! Шокирующие образы располневшей Агилеры, которые
Как настроиться на работу: простые методики и советы для решения сложных задач
Как настроиться на работу: простые методики и советы для решения
В Ново-Ленино из-за технического сбоя сработала сирена
В Ново-Ленино из-за технического сбоя сработала сирена
Animoca Brands привлекла $75 млн при оценке в $5,9 млрд
Animoca Brands привлекла $75 млн при оценке в $5,9 млрд

Еще по теме

Николаю Дроздову во время съемок стало плохо: что с телеведущим
Николай Дроздов потерял сознание во время съемок
Потерявший сознание на съемках Дроздов рассказал о своем самочувствии
Николай Дроздов сообщил подробности ДТП с его участием