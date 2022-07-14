Николай Дроздов рассказал о своем самочувствии после информации о потере сознания: как себя чувствует телеведущий, состояние здоровья

На днях в СМИ появилась тревожная новость, что знаменитый телеведущий Николай Дроздов потерял сознание во время записи подкаста. Об этом в своем телеграм-канале сообщила другая телеведущая Ксения Собчак со ссылкой на собственные источники в экстренных службах. Блогер утверждала, что Дроздову пришлось вызывать скорую.





Николай Николаевич поспешил успокоить общественность. Он дал небольшое интервью изданию Prozvezd.info, в котором объяснил, что произошло на самом деле. Дроздов утверждает, что информация о потере сознания не соответствует действительности. Проще говоря, фейк.





На самом деле Дроздов решил немного отдохнуть в перерыве между съемками. По слова Николая Николаевича, ему хватает 15-20 минут сна, чтобы восстановить силы. Он называет это «собачьим» сном и периодически делает так. Съемочная группа, увидев Дроздова в таком состоянии, испугалась за здоровье 85-летнего мужчины. Не разобравшись в ситуации, команда вызвала бригаду «скорой», которая дежурила возле телестудии.





Также Николай Николаевич поделился своими планами на ближайшее будущее. Он рассказал журналистам издания, что хочет посетить своего друга в Крыму. По словам Дроздова, Константин Мирошник регулярно приглашает его в гости, и в этот раз телеведущий намерен воспользоваться предложением.