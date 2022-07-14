Николайчук пошёл по стопам Александра Задойнова
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Николайчук пошёл по стопам Александра Задойнова

Николайчук пошёл по стопам Александра Задойнова
Всем известно, что после очередного скандала Екатерина Горина и Артур Николайчук на какое-то время покидали телестройку. В итоге Артур серьёзно проигрался и пошёл по стопам Александра Задойнова. Всем известно, что после очередного скандала Екатерина Горина и Артур Николайчук на какое-то время покидали телестройку. В итоге Артур серьёзно проигрался и пошёл по стопам Александра Задойнова. Парень регулярно занимал у других домовцев, проигрывал, возвращал долго и в итоге оставался с пустыми карманами. В результате ведущие проекта стали ему предъявлять, что он специально организовал скандал с Горной, чтобы на какое-то время отвлечь всех от его разборок с другими героями.

Однако вряд ли ему кто-то теперь даст в долг на телестройке. Иван Барзиков вряд ли поверит игроку, который регулярно проигрывает. Да и Алексей Безус ему ни чем не поможет, так как у него итак едва хватает средств на оплату съемной квартиры и ипотеки. Те, кто хоть немного знают характер Алёны Опенченко также уверены, что она ему точно ничего не даст.

Однако в итоге Катя с Артуром помирились и отправились на отпуск в Сочи. Теперь многие из участников Дом-2 сильно сомневаются, что эта парочка вернётся на проект и Артур отдаст деньги. Впрочем, сам Артур обещает опубликовать скриншоты денежных переводов и тем самым доказать, что он никому ничего не должен.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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