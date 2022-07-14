Об уголовной деле Максима Галкина высказался Следственный комитет
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Об уголовной деле Максима Галкина высказался Следственный комитет

Об уголовной деле Максима Галкина высказался Следственный комитет
По слухам, артиста Максима Галкина хотят посадить. Источник в Следственном комитете России пояснил, что никакого уголовного дела в отношении шоумена Максима Галкина не возбуждалось, проверок также на данный момент не ведется.
Ранее бывший депутат Госдумы Роман Худяков утверждал, что уголовное дело все-таки возбуждено. Эта информация оказалась, как позже выяснилось, недостоверной, сообщает 5-tv.ru. Напомним, что за последние месяцы Максим Галкин позволил себе ряд противоречивых заявлений. Сам шоумен со своей семьей уехал в Израиль. В данный момент Максим Галкин находится в латвийской Юрмале. Впереди у мужа певицы Аллы Пугачевой серия концертов и выступлений.
# Шоу-бизнес Галкин Максим
По материалам: z-aya

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