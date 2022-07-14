Объем венчурного финансирования в криптоиндустрии упал до минимума за год

С апреля по июнь венчурные инвестиции в криптостартапы составили $6,76 млрд. По сравнению с первым кварталом ($9,85 млрд) показатель упал на 31%, пишет Bloomberg.

Агентство привело данные исследовательской фирмы PitchBook.

Данные: Bloomberg.

«Рынок цифровых активов стал замедляться в ноябре-декабре, а сделки еще обсуждались. Их закрыли в первом квартале», — объяснил динамику Роберт Ле, финтех-аналитик PitchBook.

По словам специалиста, статистика за второй квартал дает более точное представление о ситуации в индустрии. Сейчас стало больше сомнений при заключении сделок, добавил он.

В Bloomberg нашли этому объяснения в коллапсе Terra, серьезных проблемах Celsius и Babel Finance, а также волнах сокращения персонала Coinbase, Gemini и Crypto.com.

Управляющий партнер CoinFund Дэвид Пакман заявил, что в последние недели сорвалось много сделок, а инвесторы часто отзывали предложения о покупке.

«То, что вы видите сейчас, — это снижение оценки на посевной стадии на ~20%, Серии А — на ~50%, Серии В и далее — на ~70%», — пояснил специалист.

Эксперт предложил поддерживаемым его фирмой компаниям накапливать наличность. Это потребуется для того, чтобы пройти через трудности в ближайшие два года, поскольку они не закончатся «через месяц».

Агентство отметило, что не все разделяют подобную точку зрения. В частности, Multicoin сообщила о создании фонда в размере $430 млн.

Напомним, Lightspeed создала специальное подразделение с фокусом на блокчейне. Компания привлекла $7,1 млрд в четыре новых структуры, которые инвестируют в том числе в финтех- и криптостартапы.

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