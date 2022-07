Криптовалютная биржа OKX получила лицензию в Дубае и планирует открыть в эмирате штаб-квартиру.

🇦🇪 OKX has been granted a provisional virtual assets (VA) license to provide services to qualified investors in the UAE, the broader GCC, Africa, and beyond.



This will enable #OKX to innovate for the future in a healthy, regulated framework.#BetterFuture