OKX получила лицензию в Дубае

Криптовалютная биржа OKX получила лицензию в Дубае и планирует открыть в эмирате штаб-квартиру.

🇦🇪 OKX has been granted a provisional virtual assets (VA) license to provide services to qualified investors in the UAE, the broader GCC, Africa, and beyond.



This will enable #OKX to innovate for the future in a healthy, regulated framework.#BetterFuture — OKX (@okx) July 14, 2022

Выданная Управлением по регулированию виртуальных активов Дубая лицензия позволит OKX предоставлять «утвержденный список продуктов и услуг квалифицированным инвесторам и поставщикам финансовых услуг в ОАЭ безопасным и регулируемым образом».

CEO биржи Ленникс Лай пообещал продолжить «внедрять инновации в регулируемых рамках» и отметил перспективы быстрорастущего рынка региона MENA.

Ранее аналогичные лицензии в Дубае получили FTX и Binance.

Напомним, OKX станет спонсором футбольного клуба «Манчестер Сити» в новом сезоне Английской Премьер-лиги.

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