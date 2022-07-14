OKX получила лицензию в Дубае
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OKX получила лицензию в Дубае

OKX получила лицензию в Дубае


Криптовалютная биржа OKX получила лицензию в Дубае и планирует открыть в эмирате штаб-квартиру.



Выданная Управлением по регулированию виртуальных активов Дубая лицензия позволит OKX предоставлять «утвержденный список продуктов и услуг квалифицированным инвесторам и поставщикам финансовых услуг в ОАЭ безопасным и регулируемым образом».


CEO биржи Ленникс Лай пообещал продолжить «внедрять инновации в регулируемых рамках» и отметил перспективы быстрорастущего рынка региона MENA.


Ранее аналогичные лицензии в Дубае получили FTX и Binance.


Напомним, OKX станет спонсором футбольного клуба «Манчестер Сити» в новом сезоне Английской Премьер-лиги.


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# Экономика okx, дубай, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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