OKX получила лицензию в Дубае
Криптовалютная биржа OKX получила лицензию в Дубае и планирует открыть в эмирате штаб-квартиру.
🇦🇪 OKX has been granted a provisional virtual assets (VA) license to provide services to qualified investors in the UAE, the broader GCC, Africa, and beyond.— OKX (@okx) July 14, 2022
This will enable #OKX to innovate for the future in a healthy, regulated framework.#BetterFuture
Выданная Управлением по регулированию виртуальных активов Дубая лицензия позволит OKX предоставлять «утвержденный список продуктов и услуг квалифицированным инвесторам и поставщикам финансовых услуг в ОАЭ безопасным и регулируемым образом».
CEO биржи Ленникс Лай пообещал продолжить «внедрять инновации в регулируемых рамках» и отметил перспективы быстрорастущего рынка региона MENA.
Ранее аналогичные лицензии в Дубае получили FTX и Binance.
Напомним, OKX станет спонсором футбольного клуба «Манчестер Сити» в новом сезоне Английской Премьер-лиги.
Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.