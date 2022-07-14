Ольга Орлова шиканула своей фигурой в бикини
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Ольга Орлова шиканула своей фигурой в бикини

Ольга Орлова шиканула своей фигурой в бикини
44-летняя ведущая Ольга Орлова отправилась на отдых во Францию, откуда поделилась пикантным снимком.   Бывшая солистка группы «Блестящие» с радостью сообщила, что у нее начался отпуск. Популярным турецким и мальдивским курортам певица предпочла Сен-Тропе. Эта рыбацкая деревенька — самый известный морской курорт в Европе и одно из лучших мест Лазурного берега Франции. Ольга отдыхает вместе с мужем Валерием. Он непубличный человек и не любит, когда избранница публикует его фото в своем блоге. Артистка уважает выбор любимого. Впрочем, иногда он всё же попадает в кадр ее камеры. Сегодня впервые с начала отдыха Ольга показала фото в бикини. Она предстала в белом купальнике без бретелей и крупных темных очках. Телеведущая позировала на песчаном пляже на фоне моря и других отдыхающий. «Никогда не сожалейте ни об одном дне в своей жизни: хорошие дни дарят счастье, плохие — опыт, худшие преподают уроки, а лучшие создают воспоминание», — призвала Орлова.
Поклонники поп-звезды восхитились ее фигурой, особенно необычайно узкой талией. Некоторые даже заподозрили певицу в использовании фотошопа. «Какая хорошенькая!», «Удивительно тонкая талия! Фотошоп? Или действительно такая нереальная?», «Какая стройняшка», «Фигура – мечта!», «Оленька, вы шикарная! Вы как статуэточка! Стройная, красивая!», «Фигура очень женственная, песочные часы», «Прекрасно выглядите. Мечта любой женщины в таком возрасте», «Красивая, загорелая. И всегда очаровательная улыбка», «Всем бы девушкам так в 30 выглядеть», «Вы тот пример, который подтверждает, что жизнь не заканчивается в 30, и можно еще хорошо выглядеть, жить яркую жизнь и даже выйти замуж», — высказались фолловеры Ольги.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

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