Поиск наиболее надёжных кредиторов

Вадим Карасев

Займы, рекламой которых сейчас пестрит весь интернет, могут стать хорошим средством для того, чтобы быстро поправить своё пошатнувшееся финансовое положение. Однако в неумелых руках они же могут стать очень опасной вещью. Специалисты рекомендуют использовать определённые методы для того, чтобы отыскать для себя самых надёжных кредиторов.

Как правило, сейчас люди, которым не хватает средств, обращаются в так называемые микрофинансовые организации, они же микрокредитные компании. Когда несколько лет назад они впервые появились на рынке финансовых услуг, их репутация была весьма сомнительной. Сейчас, когда появились законы, регулирующие их деятельность, пользоваться такими услугами стало намного безопаснее.

Как найти надёжную микрокредитную компанию

Есть ряд признаков, по которым можно понять, что перед вами надёжная, с государственной лицензией компания:

она предлагает займы не более чем под 1% в день;

у неё хорошая репутация среди пользователей;

есть известные компании, с которыми она сотрудничает;

много пользователей, которые уже брали у неё средства и остались довольными.

Сама лицензия тоже может стать весомым аргументом в пользу МФО. Издание Вечерний Курьер советует также спросить своих знакомых или родственников, которые уже брали займы в таких организациях. Если это действительно хорошая и аккредитованная организация, она не станет прибегать к нечестным методам - особенно противозаконным, таким, как завышение процентной ставки.

Когда могут понадобиться подобного рода услуги

Множество ситуаций в жизни требует такого "спасательного круга". Например, если вы находитесь в магазине и собираетесь купить что-то, на что у вас прямо сейчас не хватает денег. Или возникла какая-то непредвиденная ситуация, требующая не такой уж большой суммы денег - но как раз этой суммы у вас нет.

Часто к микрозаймам прибегают люди, чьей зарплаты не хватило на возникшие именно в этом месяце расходы. Как правило, в следующем же месяце, с новой заработной платы они погашают кредит.

Беря такие займы, главное - своевременно их погашать. Законодательство России предусматривает процентную ставку не выше 1 процента на день, однако и такая сумма может оказаться для вас довольно чувствительной. Потому желательно как можно точнее рассчитать, сколько именно вы собираетесь взять (с учётом процентов, которые придётся переплатить из-за специфики МФО).



