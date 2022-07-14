Поклонники толпами ходят на могилу Шатунова

Юрий Шатунов, неожиданно для всех, скончался 23 июня от обширного инфаркта. Прощание со звездой 90-х длилось 3 дня: сначала с ним попрощались многочисленные поклонники, потом самые близкие друзья и родственники, после чего произошла процедура кремации тела, а на третий день прах предали земле на престижном Троекуровском кладбище. Вторую часть праха семья развеет над любимым озером артиста в Мюнхене.

Сейчас могила артиста просто усыпана цветами, в основном, белыми розами. Но венков и живых цветов только прибавляется – фанаты приходят сюда толпами. В основном, приезжают из других городов и даже стран те, кто не смог вовремя попрощаться с кумиром.

Как отмечают охранники, в целом на могилу приходят вполне нормальные люди. Они приносят цветы, некоторое время стоят молча и после тихо уходят. Но встречаются и по-настоящему неадекватные личности. Они воруют с места захоронения игрушки, записки и цветы, ложатся на венки ради фотографии, громко включают музыку и поют на все кладбище, некоторые даже бросаются на крест.





«Народ валит и валит, - удивленно рассказывает один их охранников – Небольшими группами, но стекаются с утра и до закрытия. Некоторые искренне плачут, даже рыдают навзрыд. Песни Шатунова поют, включают их на телефоне.

Из-за неадекватного поведения некоторых фанатов, руководство кладбища приняло решение усилить охрану возле могилы звезды. Напротив могилы установили дополнительный пост охраны, с 9 утра до 7 вечера здесь дежурит сотрудник ЧОПа.

Напомним, что семья Юрия планирует через год поставить ему памятник. Родные больше склоняются к бронзовой скульптуре в полный рост, но денег на данный монумент у них пока нет, так как все счета заблокированы. Пока объявлен конкурс на лучший эскиз, также друзья собирают финансовую поддержку от поклонников.





Напомним, что артист скончался в возрасте 48 лет. Многие уверены, что болезнь сердца передалась Шатунову от матери, которая в возрасте 29 лет умерла в больнице от острой сердечной недостаточности так и не дождавшись операции. Но близкий друг уверяет, что Юрия проверяли врачи, чтобы исключить как раз-таки наследственное заболевание, и у певца с сердцем был полный порядок. Товарищ считает, что Шатунова вымотали суды с Андреем Разиным, и это сильно подорвало его здоровье.