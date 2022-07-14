Популярный видеосервис начнут маркировать за нарушение российских законов
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Популярный видеосервис начнут маркировать за нарушение российских законов

Популярный видеосервис начнут маркировать за нарушение российских законовРоскомнадзор сообщил, что поисковики начнут информировать о нарушении Twitch законов РФ

Популярный американский видеостриминговый сервис Twitch начнут маркировать за нарушение российского законодательства. Об этом сообщил Роскомнадзор в четверг, 14 июля, в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что теперь поисковые системы будут информировать российских пользователей о том, что Twitch не выполняет обязанности по удалению противоправной информации. Отмечается, что эта мера будет действовать до полного устранения видеосервисом нарушений российских законов.

Кроме того, стало известно, что в отношении Twitch был составлен административный протокол за неудаление запрещенной в России информации. В Роскомнадзоре заявили, что на платформе публиковались фейки о проводимой Вооруженными силами России (ВС РФ) спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что Twitch оштрафовали в России за отказ локализовать данные российских пользователей на территории страны. Уточнялось, что компании назначили штраф в размере двух миллионов рублей.

Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр. Также на платформе проводят трансляции музыкальных выступлений, карточных турниров и многих других событий.

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По материалам: lenta.ru

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