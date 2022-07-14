Посольство США призвало граждан покинуть Украину
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Посольство США призвало граждан покинуть Украину

Посольство США призвало граждан покинуть УкраинуПосольство США в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало своих граждан покинуть Украину по соображениям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Американцам посоветовали не приезжать на Украину, а уже находящихся там — немедленно покинуть страну. Кроме того, граждан США предостерегли от присоединения к «крупным скоплениям людей» и участия в «организованных мероприятиях». Также отмечается, что на Украине есть «ракетная угроза».

В случае громких взрывов или включения сирен воздушной тревоги посольство посоветовало «немедленно искать укрытие», а также не приближаться «ни к каким обломкам». Там напомнили, что ситуация в сфере безопасности на всей Украине «крайне нестабильная, условия могут без предупреждения ухудшиться».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже оценила требования посольства США к своим гражданам. Она напомнила, что Вашингтон передает Киеву американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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