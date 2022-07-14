Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину из соображений безопасности

Американское посольство в Киеве призвало граждан США не въезжать на Украину, а находящихся там соотечественников немедленно покинуть ее. Об этом со ссылкой на дипмиссию сообщает ТАСС.

Посольство США предостерегает американцев от присоединения к крупным скоплениям людей и участия в организованных мероприятиях. В случае громких взрывов или включения сирен воздушной тревоги необходимо сразу же искать укрытие, при ракетных обстрелах не следует приближаться «ни к каким обломкам», а при перехвате ракет или беспилотных летательных аппаратов угрозу могут представлять «падающие обломки», предупредили в посольстве.

По оценке американских дипломатов, ситуация в сфере безопасности на всей Украине «крайне нестабильная» и может резко ухудшиться в любой момент.