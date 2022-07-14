PowerWash Simulator завтра будет в Game Pass — критики рекомендуют ее опробовать
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PowerWash Simulator завтра будет в Game Pass — критики рекомендуют ее опробовать

PowerWash Simulator завтра будет в Game Pass — критики рекомендуют ее опробовать


Подписка Game Pass предлагает игрокам самые разные кооперативные игры — от шутеров до симуляторов. Очередная игра для интересного кооперативного прохождения станет доступна уже завтра — 14 июля.

В подписку Game Pass добавят 14 июля игру PowerWash Simulator, сразу после релиза на приставках Xbox. Игра появится в подписке на Xbox One, Xbox Series X | S и на PC. Стоит сказать, что в Steam проект PowerWash Simulator вышел еще в прошлом году, где он за прошедшее время успел добиться популярности — у игры почти 20 тысяч отзывов от игроков, которые «Крайне положительные».

Критики тоже рекомендуют PowerWash Simulator, особенно любителям необычных кооперативов. Сама игра представляет собой симулятор мойщика. Она предлагает очень простой и понятный геймплей — героям дается автоматическая мойка, которой нужно мыть самые разные предметы: машины, дома, статуи, карусели и многое другое, в самых разных локациях. Несмотря на наличие некоторых соревновательных режимов, игра, в первую очередь, подойдет тем, кто ищет медитативный геймплей, на фоне которого можно поговорить с другом.

Ниже представлен трейлер PowerWash Simulator, сама игра 14 июля станет доступна в Game Pass.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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