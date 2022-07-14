Премьер Италии Драги объявил об отставке

Вадим Карасев

Премьер-министр Италии Драги заявил, что подаст в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что решил подать в отставку. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Италии, передает ANSA.

«Я хочу объявить, что сегодня вечером я передам прошение об отставке президенту республики», — цитирует главу итальянского кабмина пресс-служба.

По словам Драги, он заявлял в инаугурационной речи в парламенте, что у исполнительной власти будет возможность идти вперед только при наличии ясной перспективы выполнения правительственной программы, которой политические силы выразили свое доверие. Он подчеркнул, что таких условий больше нет.

«Сегодняшнее голосование в парламенте является очень значимым событием с политической точки зрения», — заявил политик. Он заключил, что общенационального большинства, которое поддерживало правительство с самого начала, больше нет. Речь идет о голосовании в итальянском сенате, прошедшем ранее 14 июля, на котором парламентарии подтвердили доверие правительству во главе с Драги.

До этого об отставке объявила также премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Сообщалось, что вместе с ней в отставку уйдет все эстонское правительство. Позже Каллас заявила о готовности вновь возглавить кабмин страны.



