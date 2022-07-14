Прощание с прошлым: какие мысли нужно отпустить, чтобы стать счастливее

Вадим Карасев

Человек не может быть счастливым, если постоянно анализирует ошибки прошлого и занимается самокопанием. Чтобы строить успешное будущее, необходимо научиться отпускать прошлое. Эксперты рассказали, какие мысли точно будут лишними.

Ранее мы уже рассказывали, с чего вы можете начать, если вам хочется изменить свою жизнь и прийти к счастью. Если вам хочется ускорить этот процесс, то придется выбросить из головы лишние мысли, о которых пойдет речь далее.

Мысли о бывших вторых половинках

Неудачные отношения бывают у всех нас. Да, беда порой приходит настолько внезапно, что нам тяжело с этим свыкнуться. Расставание — это тяжело, особенно когда нас бросают. Если думать об этом и постоянно гонять в голове мысли о несбывшихся надеждах, то вам тут же закроется путь к светлому будущему.

Думая о бывшем мужчине или женщине, вы формируете негативные привязки. Чем чаще вы гоняете мысли об этом человеке, тем сильнее привязываетесь к нему и живете в мире пустых надежд. Это неправильно с энергетической и духовной точки зрения, поэтому токсичные мысли о том, как вам тяжело без любви того или иного человека, лучше отпускать.

Мысли о несбывшихся мечтах

Мечты не бывают несбывшимися. Есть только недостаточно много приложенных усилий. НЕ нужно в мыслях жалеть о том, чего вы не сделали. Если, к примеру, вы не смогли реализовать себя в той сфере, которая вам интересна, вы все равно можете развиваться в ней, но, быть может в немного ином направлении.

Например, человек занимался спортом, но не смог достичь больших высот по каким-то причинам (недостаточно старался, из-за травм и так далее). Он повзрослел и теперь понимает, что стать чемпионом мира не сможет, но это не значит, что можно останавливаться. Многие, к примеру, становятся выдающимися тренерами, консультантами, наставниками. У вас есть возможность развиваться в любой сфере, которую вы любите всем сердцем. Думайте о новых возможностях, а не о том, чего вы сделать не сможете.

Обиды и гнев

Мысли с ноткой обиды — самые опасные из всех. Не нужно думать о том, как отомстить кому-то или прокручивать раз за разом сцену, в которой вас обидели. Постарайтесь простить тех людей, которые сделали вам больно. Для этого не нужно им звонить или писать. Просто отпустите ситуацию у себя в душе, перестаньте обижаться.

Да, сказать проще, чем сделать, но пока вы не простите других людей, у вас не получится стать поистине счастливыми. Обида — это очень стойкое и сильное чувство, которое может жить в глубине души годами и десятилетиями.

Еще хуже, когда обида переплетается с гневом. В таком случае человек очень быстро теряет жизненную энергетику, у него закрываются чакры, а карма стремительно заполняется негативом. Люди с повышенным гневом внутри страдают от различных болезней и необъяснимых недугов в разы чаще окружающих.

Мысли о чужом успехе

Иными словами, речь идет о зависти. Вам может показаться, что в вас нет ни грамма зависти, но если вы прогоняете в голове мысли о том, как хорошо живет кто-то другой, но не вы сами, можете быть уверенными в том, что вы завидуете. Белая зависть — это когда вы порадовались за кого-то, но не думаете об этом постоянно.

Если же вы сравниваете себя с кем-то, даете себе оценку, глядя на чужие успехи, это очень плохо. Счастливыми вам в таком положении точно не стать. Выход есть — нужно работать над собой. Нужно занять мысли делами и продолжать двигаться к мечте. Чужие дела и успехи нужно отпустить. У каждого свой путь. У кого-то он легкий, а у кого-то тернистый и сложный. Даже если вы относитесь ко второму типу людей, не переживайте, ведь трудности прибавляют мудрости.

Мысли типа «я не могу», «мне нельзя»

Ни в коем случае не ограничивайте себя. Даже если кто-то другой сказал вам, что вы чего-то не можете, это не так. Вы можете абсолютно всё. Единственное, чего вам может не хватать — это веры в себя и свободы действий.

Старайтесь не общаться с людьми, которые пытаются доказать вам, что у вас не получится достичь того, о чем вы мечтаете. Это токсичные люди, которые заражают вас подобными ограничивающими мыслями, которые невероятно едкие, опасные. От них порой сложно избавиться.

Еще хуже, когда мы сами убеждаем себя в бесполезности и слабости. Если в прошлом вы что-то не смогли сделать, то это не значит, что ваше «я не могу» должно идти с вами до конца жизни. Не корите себя, а пробуйте снова и снова.