Путин подписал закон о снятии с учителей лишней бумажной работы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий учителей от лишней бумажной работы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в закон об образовании. Подписанный закон запрещают возлагать на учителей обязанности составлять и заполнять какие-либо документы, кроме тех, которые внесены в перечень Минпросвещения.

В проекте приказа ведомства говорилось, что обязательными для всех педагогов будут два документа: рабочая программа учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности) и журнал учета успеваемости, включая отчет о его исполнении.

Еще девять документов должны были коснуться лишь учителей, имеющих соответствующую дополнительную нагрузку или особенных учеников: журнал внеурочной деятельности для тех, ведет кружки и секции, индивидуальный учебный план и журнал работы с обучающимися на дому или в медицинской организации, план воспитательной работы и протоколы родительских собраний — для классных руководителей, личные дела и портфолио учеников, а также социальный паспорт класса — опять же для тех, за кем закреплены классы и группы, журнал учета посещаемости — для педагогов дошкольного образования, материалы учета проведения индивидуальной профилактической работы — для работающих с трудными подростками, характеристика на обучающегося — по запросу, а также документация, предусмотренная локальными нормативными актами.

Также закон предоставляет образовательной организации право использовать в своей деятельности электронный документооборот без дублирования на бумажном носителе.