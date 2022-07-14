Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян
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Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян

Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиянПрезидент Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Закон обязывает операторов, осуществляющих обработку персональных данных, незамедлительно сообщать об их утечке уполномоченным органам власти. Операторы должны будут сделать это в течение суток с момента выявления утечки.

Помимо этого, операторы не смогут отказывать в оказании услуг россиянам, которые не дали согласия на обработку своих персональных данных. Также законом разрешается передача биометрических данных россиян в Единую биометрическую систему (ЕБС) без получения их согласия, но с обязательным уведомлением.

Кроме того, в документе говорится, что передача данных россиян за рубеж может быть ограничена или запрещена для защиты основ конституционного строя России, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства, для защиты экономических и финансовых интересов страны.

6 июля сообщалось, что закон об усилении защиты персональных данных россиян был принят Госдумой. Идея законопроекта принадлежит сенаторам Андрею Клишасу и Андрею Яцкину, а также депутатам Антону Горелкину, Александру Хинштейну, Сергею Боярскому и еще ряду других парламентариев.

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По материалам: lenta.ru

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