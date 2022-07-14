Путин ужесточил наказание за одно нарушение ПДД

Вадим Карасев

Президент Путин подписал законы, ужесточающие наказания за вождение без водительских прав

В России ужесточили уголовную и административную ответственность для лишенных прав водителей, повторно севших за руль автомобиля. Соответствующие документы, подписанные президентом России Владимиром Путиным, опубликованы в четверг, 14 июля, на официальном портале правовой информации.

Статья 12.7 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) была дополнена положениями, которые устанавливают ответственность за повторное вождение машины без прав, если в нем отсутствуют признаки уголовного преступления. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей либо до 200 часов обязательных работ.