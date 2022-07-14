Путин запретил оплату товаров и услуг цифровыми финактивами
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Путин запретил оплату товаров и услуг цифровыми финактивами

Путин запретил оплату товаров и услуг цифровыми финактивамиПрезидент России Владимир Путин запретил оплату товаров и услуг цифровыми финактивами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает оплату товаров и услуг цифровыми финактивами (ЦФА). Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, вводится прямой запрет на передачу или прием ЦФА и утилитарных цифровых прав в качестве оплаты за товары, работы и услуги. Передача или прием цифровых валют (криптовалют) в качестве оплаты в России уже запрещены.

При этом оператор электронной платформы вправе осуществлять расчеты по сделкам, совершенным с использованием ЦФА, но для этого он должен использовать номинальный счет, бенефициарами по которому являются пользователи данной платформы.

Как объяснял ранее депутат Михаил Делягин, закон не запрещает хранить цифровые финактивы: хранить ЦФА можно будет любые и в любых количествах, но использовать их в качестве платежного средства — нет. «Криптовалюты вошли в жизнь, и из этой жизни они уже никуда не уйдут. Соответственно, их нужно регулировать. Если кто-то захочет оплатить криптой что-нибудь в российском правовом поле, то это будет неправильно», — говорил он.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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