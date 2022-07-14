Равшана Куркова запечатлела подросшего сына за штурвалом яхты
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Равшана Куркова запечатлела подросшего сына за штурвалом яхты

Равшана Куркова запечатлела подросшего сына за штурвалом яхты
Актриса Равшана Куркова взяла с собой сына Гаспара на фестиваль в Нижний Новгород. Равшана Куркова является известной актрисой. Она уже давно снимается в кино. В ее копилке множество ярких работ. Особенно сильно зрителям полюбились ее роли в картинах «Балканский рубеж» и «А у нас во дворе...». Примечательно, артистка восхищает поклонников своей внешностью и стилем. А вот свою личную жизнь звезда скрывает. В прошлом году Равшана неожиданно представила всем сына Гаспара. Малышу было уже больше года. Отцом мальчика оказался бизнесмен Сергей Амарян. Однако актрису не видели беременной. Подробностями материнства она не делится, но публикует фото с наследником. На днях артистка приехала с ним в Нижний Новгород. Там прошел фестиваль Михаила Пореченкова «Горький fest». На красной дорожке она блистала в платье небесного цвета.
Равшана теперь опубликовала фото с сыном. Мальчик растет блондином с курчавыми локонами. Он успел погулять по местным улочкам.
А теперь актриса прокатилась с ним на яхте. Малышу дали посидеть за штурвалом, от чего он был в восторге. По всей видимости, Куркова решила дождаться закрытия фестиваля.
Поклонники восхитились тем, как быстро растет сын актрисы. Многие также отметили, что он похож на маму. «Какой он красивый», «Купидончик», «Ваша улыбка», «Так он вырос», «Сынок! Ого», «Равшана, когда вы все успеваете?», «Мальчик просто чудесный», «Очень милый», «Ну что за сладость», — пишут пользователи Сети.
# Шоу-бизнес Куркова Равшана
По материалам: z-aya

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