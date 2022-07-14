Регина Тодоренко рассказала о будущем материнстве

Ведущая Регина Тодоренко призналась, что хочет быть единственной женщиной в семье. Телеведущая в «Телеграме» призналась, что не делала УЗИ, поэтому не знает до сих пор пол будущего малыша. По словам Тодоренко, она не стала делать гендер-пати, хотя такие мероприятия собирают миллионные охваты. Для нее нет разницы, какого пола будет малыш. Главное, чтобы он был здоров.«Хочу ли я стать мамой девочки? Однозначно да! Это очень увлекательный и, уверена, невероятный опыт, совершенно другая энергия. Буду ли я рада мальчишке? 100%. Ведь быть единственной женщиной в семье — это большая привилегия, особенно в семье с тремя Топаловыми», — заявила Тодоренко. Напомним, что у Регины Тодоренко и музыканта Влада Топалова есть общий сын Майкл. Вскоре телеведущая во второй раз станет мамой.