Рената Литвинова выиграла дело на четыреста миллионов
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Рената Литвинова выиграла дело на четыреста миллионов

Рената Литвинова выиграла дело на четыреста миллионов
У актрисы Ренаты Литвиновой пытались осудить колоссальную сумму денег. Накануне в российском суде решалась судьба Ренаты Литвиновой, которая из-за необдуманного шага едва не обанкротилась. Целых полгода разные инстанции изучали дело актрисы и выводы наконец-то были сделаны. Зимой прошлого года в Арбитражный суд поступил иск от кинокомпании «БФГ-Медиа-Продакшн», имевшей претензии к Литвиновой. Дело в том, что в 2015 году на YouTube-канале актрисы был опубликован фильм «Жестокость», где она сыграла главную роль. Вот только прав на легальное использование кино у неё не было.
Адвокаты компании подсчитали, что из-за действий Ренаты они якобы потеряли почти 400 миллионов рублей. Впрочем, собрать убедительные доказательства, подтверждающие их позицию у них не получилось. Самое главное, что они не смогли подтвердить прямую связь Литвиновой с каналом на видеохостинге. «В итоге конкурсный управляющий не смог собрать доказательную базу. В частности, не смог доказать, что YouTube-канал, где был выложен фильм, принадлежит Ренате Литвиновой. Поэтому в иске было отказано», — сообщает КП. Напомним, что еще весной Литвинова уехала во Францию. Причиной переезда стали проблемы со здоровьем и курс лечения в местной клинике. Отвечая на вопрос о том, вернется ли она обратно, Рената говорила, что очень надеется снова встретиться с любимой публикой. Пока же она продолжает жить и работать за границей.
# Шоу-бизнес Литвинова Рената
По материалам: z-aya

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