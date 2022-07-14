Рома Желудь о наркотической зависимости: «Мне страшно, могу в любой день сдохнуть»

Когда-то подростки хотели походить на Рому Желудя и подружиться с ним, теперь его вряд ли назовут примером для подражания... Блогер не раз признавался, что страдает от наркомании, которая привела его к эскорту.

Рома Желудь шокирует признаниями о том, как он живет в последнее время. Так, недавно он озвучил еще одну свою проблему. «Я уже более семи лет живу с секс-зависимостью. Это самая настоящая болезнь. Чем отличается секс-зависимость от высокого сексуального желания? Тем, что обычно, когда люди кончают, они получают удовольствие, а зависимый от секса человек после возбуждения чувствует себя ужасно. А если ты не занимаешься сексом, то уже на второй день испытываешь волну агрессии, боль, стыд и вину», — откровенничал он.

Плюс ко всему он пытается бросить наркотики, для чего и обратился к специалистам. Однако сейчас, в начале пути, ему приходится очень непросто. «Выкинул все антидепрессанты, главное — пережить ближайшие четыре дня, будет настоящий ад. С завтрашнего дня ко мне каждый день будет приезжать капельница и мой психиатр-нарколог со стажем 42 года. Как пережить ночь, не знаю. Всего трясет и, когда закрываю глаза, проваливаюсь», — отметил блогер.

26-летняя звезда Сети всерьез беспокоится о своем состоянии. «Мне уже настолько страшно, что я понимаю, могу в любой день сдохнуть. У меня болит сердце. Я иногда еле дышу. Без таблеток я не выхожу из дома», — переживает Рома.

Он также объяснил, что же стало причиной его зависимости от алкоголя и наркотиков. «Я год спасал маму от рака, делал все, что можно. Это очень сильно ударило по моей психике, у меня начался стресс и проблемы сильные, и я не мог находиться в трезвости никак», — делится певец.

Желудя гложет, что из-за сложной жизненной ситуации ему пришлось продавать свое тело, ведь он давно не получал многомиллионную прибыль, как это было на пике карьеры. «У меня есть какие-то съемки... Я от отчаяния, чтобы зарабатывать денег, занимался эскортом. Я этим не особо хочу заниматься, если честно», — жалея, отметил он.