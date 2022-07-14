Роман Мальков записывает песню

Многодетный строитель-бизнесмен Роман Мальков не был известен широкой аудитории, пока не познакомился с актрисой Анастасией Макеевой. Пара не просто начала встречаться, а вынесла все подробности на потеху публике. На шоу, посвященном влюбленным, пригласили даже обманутую супругу и старшего сына Андрея. С тех пор любовный треугольник обсуждают и следят за развитием событий.

Анастасия и Роман поженились чуть больше года назад, и с тех пор демонстрируют только любовь, нежность, доверительные отношения. Их не смущают обсуждения в сети и обвинения в том, что зарабатывает в паре только Настя, выступая на сцене, снимаясь в кино, выпуская новую косметическую продукцию. Роман же в это время просто ходить за женой, возит по мероприятиям, ожидает во время концертов и выступлений. И не приносит особой пользы.

Настя все время пытается доказать, что это неправда, что ее супруг – бизнесмен, и до сих пор работает, занимая высокую должность. При этом он успевает помогать и жене – организовывает выступления, заведует финансами, занимается другими задачами. Но достойные деньги своим детям строитель платить почему-то отказывается, уверяя суд, что зарабатывает копейки. Кому в этом случае верить – непонятно.





Макеева давно говорит, что ее супруг пользуется огромной популярностью. Когда он ждет жену после концертов, к нему постоянно подходят и просят то сфотографироваться, то оставить автограф.

А недавно Рома показал себя как творческий человек. Вместе с супругой он провел мероприятие на одной из главных сцен города Всеволожска. Пара выступила в роли ведущих, а также артистов – вместе муж и жена исполнили песню «Мы эхо» на слова Роберта Рождественского.

После удачного дебюта Малькову поступило предложения записать трек. Супруга не стала препятствовать развитию творческой деятельности мужа и только поддержала его начинания.





«Вот и приехали, - информирует Настя поклонников. – После нашего дебюта Роме предложили записать трек. Так он скоро станет популярнее меня».

Также актриса сообщила, что в скором времени снимет с мужем совместный клип. Она уверена в своем возлюбленном и считает, что тот сможет добиться больших высот в сольной карьере.