Роза Сябитова сообщила, что стала бабушкой
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Роза Сябитова сообщила, что стала бабушкой

Роза Сябитова сообщила, что стала бабушкой
Ведущая Роза Сябитова поделилась радостной новостью. И вот спустя два года Ксения Сябитова порадовала свою знаменитую маму известием: она беременна! Сваха не скрывала, что на седьмом небе от счастья, как и ее дочь с зятем. 13 июля стало известно, что у пары родился малыш и Роза Сябитова впервые стала бабушкой! Наследница телесвахи специально не узнавала пол своего ребенка у врачей, которые делали ей УЗИ, чтобы это было сюрпризом, однако думала, что это мальчик из-за сильного токсикоза. Какого же было удивление Ксении, когда на свет появилось девочка.
Кстати, радостной новостью в своем микроблоге поделилась новоиспеченная бабушка. «Долгие месяцы в ожидании подошли к концу! Теперь я официально стала бабушкой! Спасибо моим любимым детям, Ксении и Максиму за наше сокровище и за драгоценный подарок. Мой низкий поклон команде врачей, которая сработала профессионально и слажено, и на свет появилась моя горячо любимая и долгожданная внучка. Также хочу поблагодарить медицинский персонал роддома ГКБ им. А.К. Ерамишанцева, который создает благоприятные и комфортные условия для рожениц и новорожденных. Я счастлива!» — отметила Сябитова.
# Шоу-бизнес Сябитова Роза
По материалам: z-aya

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