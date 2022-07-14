Samsung запустила виртуальное пространство в метавселенной Roblox

Samsung Electronics запустила виртуальную игровую площадку Space Tycoon в метавселенной Roblox. Инициатива ориентирована на зумеров, уточнили в компании.

Платформа расположена на «космической станции» Samsung и в исследовательской лаборатории. В ней инопланетные персонажи изучают новейшие продукты компании.

Цель инициативы — познакомить новых клиентов с брендом и дать им возможность взаимодействовать друг с другом. Space Tycoon состоит из трех основных игровых зон:

добычи ресурсов;

магазина для покупки игровых предметов;

лаборатории для производства продуктов.

С помощью добытых ресурсов пользователи могут проектировать различные продукты Samsung — от смартфонов до телевизоров и бытовой техники. В настоящее время доступно более 20 устройств для экспериментов.

«Space Tycoon задуман как игровая площадка [...]. Мы хотели дать клиентам поколения Z возможность испытать продукты Samsung так, как они никогда раньше не делали», — заявил вице-президент Центра корпоративного дизайна фирмы Джинсу Ким.

Платформа поддерживает 14 языков. В будущем компания пообещала добавить дополнительные функции, которые позволят игрокам взаимодействовать друг с другом и посещать эксклюзивные виртуальные вечеринки.

Ранее Samsung добавила собственный криптокошелек в большинство устройств серии Galaxy.

Напомним, в начале 2022 года компания сообщила об интеграции технологии NFT в новые устройства.

В марте состоялась презентация телевизоров серий Neo QLED и QLED со встроенным маркетплейсом невзавимозаменяемых токенов.

О том, что такое метавселенная и зачем в ней NFT, читайте в карточках ForkLog.