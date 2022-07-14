Samsung запустила виртуальное пространство в метавселенной Roblox
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Samsung запустила виртуальное пространство в метавселенной Roblox

Samsung запустила виртуальное пространство в метавселенной Roblox


Samsung Electronics запустила виртуальную игровую площадку Space Tycoon в метавселенной Roblox. Инициатива ориентирована на зумеров, уточнили в компании.


Платформа расположена на «космической станции» Samsung и в исследовательской лаборатории. В ней инопланетные персонажи изучают новейшие продукты компании.


Цель инициативы — познакомить новых клиентов с брендом и дать им возможность взаимодействовать друг с другом. Space Tycoon состоит из трех основных игровых зон:


  • добычи ресурсов;
  • магазина для покупки игровых предметов;
  • лаборатории для производства продуктов.

С помощью добытых ресурсов пользователи могут проектировать различные продукты Samsung — от смартфонов до телевизоров и бытовой техники. В настоящее время доступно более 20 устройств для экспериментов.


«Space Tycoon задуман как игровая площадка [...]. Мы хотели дать клиентам поколения Z возможность испытать продукты Samsung так, как они никогда раньше не делали», — заявил вице-президент Центра корпоративного дизайна фирмы Джинсу Ким.


Платформа поддерживает 14 языков. В будущем компания пообещала добавить дополнительные функции, которые позволят игрокам взаимодействовать друг с другом и посещать эксклюзивные виртуальные вечеринки.


Ранее Samsung добавила собственный криптокошелек в большинство устройств серии Galaxy.


Напомним, в начале 2022 года компания сообщила об интеграции технологии NFT в новые устройства.


В марте состоялась презентация телевизоров серий Neo QLED и QLED со встроенным маркетплейсом невзавимозаменяемых токенов.


О том, что такое метавселенная и зачем в ней NFT, читайте в карточках ForkLog.

# Экономика samsung, игры, метавселенные, новости
По материалам: ForkLog

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