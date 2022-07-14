Саудовская Аравия, Египет и Турция захотели вступить в БРИКС
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Саудовская Аравия, Египет и Турция захотели вступить в БРИКС

Саудовская Аравия, Египет и Турция захотели вступить в БРИКСПрезидент БРИКС Ананд раскрыла планы Саудовской Аравии, Египта и Турции вступить в группу

Саудовская Аравия, Египет и Турция захотели вступить в БРИКС, планы государств раскрыла президент международного форума группы Пурнима Ананд, передают «Известия».

Она указала, что решение обсуждалось Россией, Китаем и Индией во время 14-го саммита лидеров БРИКС.

По словам Ананд, объединение не должно занять много времени, поскольку страны уже находятся в процессе вступления. Однако государства войдут в БРИКС не одновременно. Обсуждение по Ирану, Аргентине, Саудовской Аравии, Египту и Турции можно ожидать уже на следующем саммите в ЮАР в 2023 году, однако его точная дата пока не определена.

Высокопоставленный источник сообщил изданию, что вопрос о вступлении в группу Саудовской Аравии рассматривался в том числе во время визита главы МИД России Сергея Лаврова в Эр-Рияд 1-2 июня. Москва поддержала инициативу государства, в настоящее время идет поиск дипломатического решения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас лидерство стран БРИКС востребовано для создания многополярного мира. Путин уточнил, что в этом процессе можно также рассчитывать на помощь тех стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые проводят независимую политику.



МИД России подтвердил обсуждение расширения БРИКС

Замдиректора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев подтвердил, что на прошедшем саммите было принято решение о начале обсуждения расширения группы.

Он также ответил на вопрос о потенциальном членстве Турции, Египта и Саудовской Аравии, отметив, что Москва приветствует интерес всех государств. Решение, по его словам, будет зависеть от того, когда интерес будет официально объявлен и произойдет достижение консенсуса о критериях.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что подготовительный процесс для расширения объединения БРИКС запущен. «Разумеется, и Аргентина, и Иран являются достойными и уважаемыми кандидатами, как и целый ряд других стран, которые тоже упоминаются в дискуссиях», — уточнил дипломат.

27 июня официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что власти республики подали заявку на членство в БРИКС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что Иран и Аргентина намерены стать участникам группы.



Турция, Египет и Саудовская Аравия — потенциально перспективные кандидатуры

Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик заявил, что Турция, Египет и Саудовская Аравия являются потенциально перспективными кандидатурами на вступление в БРИКС.

Он отметил, что Турция — член «Большой двадцатки» (G20), а Египет — Нового банка развития, международной финансовой организации, созданной БРИКС. По его словам, есть ряд оснований, чтобы рассмотреть заявки этих государств, если они последуют за Аргентиной и Ираном.

Эксперт уточнил, что в 2018 году, когда Турция делала своего рода запрос на присоединение, страны-участницы группы склонялись к формату БРИКС+, то есть интеграции организации с региональными объединениями, однако в настоящее время набирает ход вариант включения потенциальных кандидатов в ядро организации.

Лисоволик подчеркнул, что торопиться с расширением не следует, поскольку этот процесс задает перспективы развития группы в будущем. Критерии, по его словам, должны быть разработаны с учетом интересов всех членов БРИКС. Он добавил, что их разработка займет не недели и не месяцы, но через несколько лет возможно вступление новых стран.

Турецкий политолог Керим Хас выразил мнение, что Турция в ближайшее время не сможет вступить в группу, поскольку переживает серьезный кризис.

Ранее аналитик Евгений Минченко заявил в беседе с «Лентой.ру», что БРИКС не сможет стать аналогом НАТО из-за разных целей создания альянсов. Аналитик объяснил, что сравнивать БРИКС и НАТО не стоит, потому что БРИКС создавался как экономическая группа, а НАТО — как военно-политический блок.


# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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