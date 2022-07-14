Сергей Пенкин отказался от гражданства

61-летний певец Сергей Пенкин рассказал о гастролях в Италии. Артист ответил на самый животрепещущий вопрос последних месяцев: собирается ли он покидать Россию. Артист заверил, что остается в родной стране и не последует примеру некоторых коллег по цеху. По словам музыканта, он любит отечество, да и за границей его никто не ждет – там у него нет ни гражданства, ни недвижимости. «Я не аполитичен. Люблю свою страну. Ехать некуда. Я – патриот. В 1991 году я был на гастролях в Италии. У нас как раз развалился Советский Союз. Мне предложили американское гражданство, но я поехал в Россию», — признался артист в шоу «Алена, блин!».Между тем на отечественной эстраде Пенкин сейчас не очень востребован, и в телеэфире он не появляется. Основное время музыкант проводит, занимаясь собственной школой, где обучает вокалу талантливых детей. Среди его выпускников, к примеру, участник шоу «Голос. Дети» Никита Мороз. Однако, если верить исполнителю, учебное заведение не приносит ему большого дохода и является, скорее, его хобби, чем способом зарабатывать деньги. А еще Пенкин мечтает открыть в столице свой театр и уже давно ищет для проекта спонсора или влиятельного покровителя из политических кругов. А вот успехами в личной жизни певец похвастаться не может. Он честно признается, что в настоящее время у него нет рядом человека, который бы его любил, не готов артист и к тому, чтобы завести детей и стать отцом-одиночкой по примеру Филиппа Киркорова или Сергея Лазарева. Пенкин уверяет, что ему гораздо интереснее заниматься с учениками и живет он исключительно ради искусства.