Сергей Пенкин рассказал о связях с мужчинами
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Сергей Пенкин рассказал о связях с мужчинами

Сергей Пенкин рассказал о связях с мужчинами
Певец Сергей Пенкин высказался о своей ориентации. Артист в шоу «Алена, блин!» высказался на тему своей ориентации. «А мужчины в вашей жизни были?» — спросила напрямую музыканта Алена Жигалова.
«Нет. Мужчины? А почему они должны быть? Я даже об этом не подумал. Сижу и думаю вот сейчас», — заметил Пенкин. Напомним, что у Сергея Пенкина было несколько романов с женщинами. Он был женат на журналистке Елене Проценко, с которой не смог построить счастливую семью. Сейчас певец одинок.
# Шоу-бизнес Пенкин Сергей
По материалам: z-aya

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