Сергей Пенкин рассказал о связях с мужчинами

Певец Сергей Пенкин высказался о своей ориентации. Артист в шоу «Алена, блин!» высказался на тему своей ориентации. «А мужчины в вашей жизни были?» — спросила напрямую музыканта Алена Жигалова.«Нет. Мужчины? А почему они должны быть? Я даже об этом не подумал. Сижу и думаю вот сейчас», — заметил Пенкин. Напомним, что у Сергея Пенкина было несколько романов с женщинами. Он был женат на журналистке Елене Проценко, с которой не смог построить счастливую семью. Сейчас певец одинок.