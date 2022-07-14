Сергей Жуков рассказал о предсказании ясновидящей, которое сбылось

Певец Сергей Жуков рассказал о мистике. Артист отмечает 25-летний юбилей группы «Руки вверх!». Сергей Жуков сделал редкие признания о личной жизни и карьере.46-летний артист говорит, что не верил в потусторонние силы, однако после очередного большого концерта вспомнил, как в детстве бабушка водила его к предсказательнице, слова которой спустя много лет сбылись. «Она заявила: «Вижу, он будет генералом» и добавила, что видит, будто я стою, а передо мною тысячи людей, и все слушают. Я вспомнил эти слова, когда вышел на сцену «Лужников». Когда выступаешь на такой огромной площадке, тысячи слушателей кажутся огромной армией. Получается, не так и неправа была ясновидящая», — вспомнил Сергей «КП».