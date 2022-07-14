Сергей Жуков рассказал о предсказании ясновидящей, которое сбылось
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Сергей Жуков рассказал о предсказании ясновидящей, которое сбылось

Сергей Жуков рассказал о предсказании ясновидящей, которое сбылось

Сергей Жуков рассказал о предсказании ясновидящей, которое сбылось
Певец Сергей Жуков рассказал о мистике. Артист отмечает 25-летний юбилей группы «Руки вверх!». Сергей Жуков сделал редкие признания о личной жизни и карьере.
46-летний артист говорит, что не верил в потусторонние силы, однако после очередного большого концерта вспомнил, как в детстве бабушка водила его к предсказательнице, слова которой спустя много лет сбылись. «Она заявила: «Вижу, он будет генералом» и добавила, что видит, будто я стою, а передо мною тысячи людей, и все слушают. Я вспомнил эти слова, когда вышел на сцену «Лужников». Когда выступаешь на такой огромной площадке, тысячи слушателей кажутся огромной армией. Получается, не так и неправа была ясновидящая», — вспомнил Сергей «КП».
# Шоу-бизнес Жуков Сергей
По материалам: z-aya

Последние новости

Bitfinex пожертвует более $1 млн малому бизнесу в Сальвадоре
Bitfinex пожертвует более $1 млн малому бизнесу в Сальвадоре
Путин запретил оплату товаров и услуг цифровыми финактивами
Путин запретил оплату товаров и услуг цифровыми финактивами
Татьяна Брухунова начала лысеть после КОВИДА
Татьяна Брухунова начала лысеть после КОВИДА
Сергей Жуков рассказал о предсказании ясновидящей, которое сбылось
Сергей Жуков рассказал о предсказании ясновидящей, которое сбылось
Елена Валюшкина едва не утонула
Елена Валюшкина едва не утонула
Об уголовной деле Максима Галкина высказался Следственный комитет
Об уголовной деле Максима Галкина высказался Следственный комитет
Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян
Путин подписал закон об усилении защиты персональных данных россиян
Главу Татарстана продолжат называть президентом несмотря на закон
Главу Татарстана продолжат называть президентом несмотря на закон
Госпитализированный Иван Краско прокомментировал свое состояние
Госпитализированный Иван Краско прокомментировал свое состояние
Как выглядели привычные нам вещи в прошлом (17 фото)
Как выглядели привычные нам вещи в прошлом (17 фото)
Какой интернет выбрать для магазина?
Какой интернет выбрать для магазина?
Мария Абашова снова порадовала забавной миниатюрой на балет
Мария Абашова снова порадовала забавной миниатюрой на балет

Топ на сегодня

Дана Борисова клянчит деньги у поклонников
Дана Борисова клянчит деньги у поклонников
Что можно и нельзя делать в праздник Космы и Дамиана 14 июля 2022 года
Что можно и нельзя делать в праздник Космы и Дамиана 14 июля 2022 года
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у Козловского и захомутала Виторгана (15 фото + видео)
Нино Нинидзе - актриса, которая "сделала Собчак, снялась у
Аналитики выявили высокую популярность криптовалют в Саудовской Аравии
Аналитики выявили высокую популярность криптовалют в Саудовской Аравии
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена Болотова
На 96-м году жизни скончалась ветеран сцены театра кукол Елена

Еще по теме

Сергей Жуков удивил поклонников афишей концертного тура «Руки вверх»
Сергей Жукова рассказал о покушения на него поклонниц
Сергей Жуков потерял отца
Солист «Руки вверх» сравнил антирекорд Акинфеева с песней «Крошка моя»