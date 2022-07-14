Шахназаров рассказал пикантные подробности о Филиппе Киркорове

Певец Филипп Киркоров унижал певиц, заявил журналист. Журналист Михаил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац» заявил, что поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров унижал певиц Анастасию Стоцкую и Ани Лорак. «Он заставлял Стоцкую и Лорак переодеваться в домработниц. Мыть полы. Такие вот новости», сказал Михаил Шахназаров.Ранее домработница Филиппа Киркорова Людмила Дороднова заявила, что у поп-короля хватало женщин. В пример она привела Ани Лорак и Анастасию Стоцкую, намекая, что она музыканту для любовной связи была не нужна. Напомним, что Ани Лорак — близкая подруга Филиппа Киркорова. С Анастасией Стоцкой у поп-короля и вовсе был роман.