Школа программирования от Сбера совместо с ТГУ открыли набор на две программы по ИТ-специальностям

«Школа 21» ( школа программирования от Сбера) совместно с Томским государственным университетом для государственного проекта «Содействие занятости» (нацпроект «Демография») открыли набор на две программы обучения таким ИТ-специальностям, как специалист по работе с данными (Data scientist*) и тестировщик цифровых продуктов (QA-инженер), сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Для поступления не нужно проходить вступительные испытания, необходимо до 20 июля 2022 года подать заявку на сайте проекта на обучение по одной из двух профессий — Data Scientist или QA**-инженер, потом подтвердить заявку на портале «Работа в России» и в течение трёх рабочих дней подать документы, подтверждающие категорию, в Центр занятости населения.

Каждая программа включает экспертизу и лучшие практики «Школы 21». Также позволяет за три месяца бесплатно получить качественное образование и освоить одну из востребованных на рынке ИТ-профессий. Обучение будет проходить полностью в дистанционном формате, по итогам каждый успешно прошедший обучение участник может получить диплом о профессиональной переподготовке от Томского государственного университета.

** QA – Контроль качества