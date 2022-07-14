Синоптики прогнозируют небольшой дождь и +21 в Иркутске 14 июля
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Синоптики прогнозируют небольшой дождь и +21 в Иркутске 14 июля

Синоптики прогнозируют небольшой дождь и +21 в Иркутске 14 июля

14 июля в Иркутске синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Днем столбик термометра поднимется до +21, ночью +13, +15 градусов. Порывы ветра достигнут 10 метров в секунду.

В Иркутской области будет пасмурно. В горах Восточного Саяна и днём в горах южного Прибайкалья сильные, местами очень сильные дожди. В Катангском и северо-восточных районах без существенных осадков, в отдельных районах грозы, утром туман. При грозах порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Ночная температура +9, +14, днем +17,+22 градуса, при облачной погоде термометр покажет +12 градусов, в северо-восточных районах +24, +29 градусов.

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По материалам: irk

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