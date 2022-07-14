Смерть ему к лицу? Смешное фото Максима Виторгана в гробу из сериала «Люся»

Сериал «Люся» стали обсуждать еще задолго до его премьеры. Теперь проект, где главный герой в лице Данилы Козловского создает умную колонку, можно увидеть в Сети.

Пока все обсуждали роль Данилы Козловского и сравнение с фильмом «Она», где похожую историю воплотили на экране Скарлетт Йоханссон и Хоакин Феникс, прошло незамеченным, что в сериале сыграл и Максим Виторган.

Актер последнее время не так часто радует публику, поэтому его появление в проекте интересно не только критикам, но и поклонникам. Он играет мужа-абьюезра, который терроризирует Нину в исполнении Кристины Асмус. Как рассказывала сама актриса, у них было всего пара съемочных дней, но зато каких — Максим гениально сыграл свою роль. Что именно — не уточняется, но в сеть утекли первые кадры, на которых Виторган лежит в луже крови на пешеходном переходе, а после — в гробу в морге. Внимательные зрители обратили внимание, что у экс-супруга Ксении Собчак одновременно жуткий и смешной макияж — лицо опухшее, волосы неестественный, да и выглядит он прямо как покойник.

Кстати, с Виторганом и Асмус была связана еще одна веселая история. После того, как съемки завершились, Кристина через несколько месяцев встретилась с Максимом на одном из мероприятий и полчаса рассказывала ему о том, в каком классном проекте снималась и как ей понравился сценарий и работа с Козловским. «Он сидел, слушал, даже задавал какие-то вопросы, спорил со мной. А потом вдруг я поняла — это прикол. И сказала ему: «Максим, мы же вместе снималась». Я просто забыла об этом», — призналась Асмус в эфире шоу «ОК на связи».

Отметим, что на 2022 год выйдет еще несколько проектов с участием Максима Виторгана, например, фильм «Я иду искать», а также картина «Синдром жизни».